Táo là loại quả rất tốt cho sức khỏe. Vậy ăn táo hàng ngày có tốt không? Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Cụm từ "một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa" bắt nguồn từ những năm 1860, khi nó thực sự có nguồn gốc là "ăn một quả táo khi đi ngủ, và bạn sẽ ngăn bác sĩ kiếm tiền mua bánh mỳ cho ông ta".

Ăn nhiều loại thực phẩm là dấu hiệu của việc ăn uống lành mạnh, nhưng táo thực sự đáng để ăn mỗi ngày. Dưới đây là những giải đáp cho việc "Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì?".

Trái tim khỏe mạnh

Táo giúp ngăn chặn động mạch của bạn bị mảng bám, nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh mạch vành. Tác dụng này của táo là do hợp chất phenolic được tìm thấy trong vỏ táo. Hợp chất này giúp ngăn không cho cholesterol xâm nhập vào hệ thống của bạn, làm chúng không bị đông đặc trên thành động mạch.

Giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường

Nghiên cứu cho thấy ăn táo có thể giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ và phát triển bệnh tiểu đường. Mặc dù không thể nói rằng chỉ cần ăn táo sẽ ngăn ngừa được các căn bệnh này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn táo có nguy cơ gặp phải các tình trạng sức khỏe này thấp hơn so với những người không ăn.

Tăng cường năng lượng

Nếu bạn muốn hoàn thành bài tập thể dục của mình vào buổi sáng, thì chắc chắn bạn sẽ cần có một quả táo trong thực đơn bữa sáng. Điều này là do ăn táo trước khi tập thể dục có thể giúp tăng sức bền của bạn.

Kiểm soát cân nặng

Đây là một trong những công dụng được nhiều người biết đến từ quả táo. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì không nên bỏ qua loại thực phẩm này. Táo chứa nhiều chất xơ giúp bạn thấy no lâu hơn. Bên cạnh đó, một quả táo thường có lượng calo rất thấp nên phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân.

Hạn chế tình trạng viêm nhiễm

Viêm toàn thân là yếu tố thúc đẩy một loạt các bệnh mạn tính, vì vậy chúng ta cần làm tốt để giảm viêm càng nhiều càng tốt. Ăn một quả táo mỗi ngày có thể hữu ích.

Loại trái cây này rất giàu chất chống ô xy hóa gọi là quercetin, chất mà nghiên cứu cho thấy chế ngự tình trạng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, các chất chống ô xy hóa bổ sung như catechin và vitamin C tham gia vào hỗn hợp để giảm tổn thương ô xy hóa trong tế bào của bạn.

Giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào

Một nghiên cứu năm 2016 theo dõi những phụ nữ lớn tuổi trong 15 năm cho thấy, người ăn nhiều táo ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, theo Eat This, Not That. Những phụ nữ trong nghiên cứu có nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư thấp hơn.

Những điều cần lưu ý khi ăn táo

Khi chọn trái cây nói chung và táo nói riêng thì nên chọn những quả tươi nhất. Táo rất giàu pectin (một chất xơ hòa tan) ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột. Nhưng chất pectin này sẽ bị phá hủy khi táo chín. Duy trì việc ăn táo tươi mỗi ngày là thói quen tốt, giúp đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe.

Lựa chọn táo kết hợp với chuối để ăn sáng là sự kết hợp hoàn hảo, vì nhanh, gọn nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Một quả chuối sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 110 calo, cộng với 1 gram protein và 16% nhu cầu chất xơ cần thiết mỗi ngày. Thêm một quả táo cung cấp tới 190 calo và 36% chất xơ cần thiết hàng ngày. Nhìn chung, táo và chuối có hàm lượng protein thấp nhưng lại nhiều chất dinh dưỡng.

Như vậy bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì?" rồi phải không.

