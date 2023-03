(VTC News) -

Ổi là loại quả quen thuộc của người dân Việt Nam, là “kho dinh dưỡng” mà thiên nhiên hào phóng ban tặng con người. Dưới đây là 8 công dụng của ổi với sức khỏe bạn không nên bỏ qua.

Giá trị dinh dưỡng của ổi

Ổi có tên khoa học là Psidium guajava. Về giá trị dinh dưỡng, trong 100g ổi có 85g nước, 8,920g đường; 0,6g protit; 7,7g gluxit; 6g xenlulo; 291 mg kali; 5.204mcg Lycopen; 10mg canxi; 16mg photpho,. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe.. và vitamin B,C, betacaroten…

8 công dụng tuyệt vời của quả ổi đối với sức khỏe.

8 công dụng của ổi với sức khỏe

Chiết xuất ổi và trà lá ổi có thể giảm lượng đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, ổi có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể làm giảm lượng đường huyết, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng kháng insulin. Đây hẳn là tin vui cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu thực hiện trên 19 người chỉ ra rằng, uống trà lá ổi có thể sẽ giúp giảm lượng đường huyết sau một bữa ăn. Hiệu quả của trà lá ổi có thể kéo dài tới tận 2 giờ sau đó.

Một nghiên cứu khác gồm 20 người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 cho thấy, uống trà lá ổi giảm khoảng hơn 10% lượng đường huyết sau bữa ăn.

Ăn ổi có thể giúp trái tim của bạn khỏe mạnh

Ổi rất tốt cho sức khỏe của trái tim, theo nhiều cách.

Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi có thể giúp bảo vệ trái tim bạn khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ăn ổi cũng được chứng minh là liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Do việc tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol LDL liên quan đến các bệnh tim mạch và đột quỵ, nên thêm một lượng vừa phải ổi vào chế độ ăn của bạn có thể sẽ đem lại những lợi ích rất tuyệt vời.

Một nghiên cứu theo dõi 120 người trong vòng 12 tuần chỉ ra rằng, ăn ổi chín trước bữa ăn có thể làm giảm huyết áp nói chung đi khoảng 8-9 điểm, giảm tổng lượng cholesterol đi khoảng 9,9% và làm tăng lượng cholesterol tốt lên 8%. Hiệu quả tương tự cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác.

Ổi giúp giảm ho và làm đẹp da

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc làm giảm ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng “dọn dẹp” hệ hô hấp. Thịt quả ổi chứa rất nhiều vitamin và sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi.

Ổi sẽ giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa những bệnh về da tốt hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào nhờ tính chất làm se của trái ổi và lá ổi. Bên cạnh đó, do ổi rất giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin C tác động như những chất chống oxy hóa nhờ vậy giúp da tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa. Bạn có thể hưởng thụ những lợi ích này bằng cách ăn ổi hoặc rửa da bằng dịch sắc của trái ổi hoặc lá ổi (ổi non có tác dụng tốt hơn).

Ổi ngăn ngừa cao huyết áp

Ổi còn giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa quá trình làm máu trở nên đặc, vì vậy làm tăng tính linh động của máu, giúp máu thoát khỏi họa “kẹt xe” và lưu thông trong cơ thể một cách dễ dàng hơn.

Những nghiên cứu y học cho thấy nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ những loại thực phẩm không có chất xơ thì dễ bị “dính” chứng cao huyết áp, thực phẩm được tiêu thụ sẽ mau chóng chuyển thành đường. Do ổi có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết (glycemic index) thấp nên cũng có tác dụng hạ huyết áp.

Hỗ trợ phụ nữ

Gần đây ổi trở thành “đối tượng săn lùng” của phụ nữ. Ngoài hương vị khoái khẩu, ổi còn có chức năng giúp giảm cân do chứa nhiều chất xơ, các vitamin và khoáng chất, ít carbohydrates. Vì thế thực phẩm này có thể giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn một cách nhanh chóng. Chỉ cần một quả ổi buổi trưa cũng có thể giúp chúng ta cảm giác no tới bữa tối.

Nhưng ổi sẽ giúp tăng cân cho người có thân hình mỏng manh. Điều này được các nhà khoa học giải thích rằng các chất dinh dưỡng, protein, vitamin và khoáng chất có trong ổi sẽ giúp sự chuyển hóa xảy ra đúng đắn, nhờ đó sự hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể sẽ diễn ra “ăn ý” hơn.

Lượng chất chống oxy hóa cao trong ổi có thể chống ung thư

Chiết xuất ổi được chứng minh là có tác dụng chống ung thư. Nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể dự phòng và thậm chí là ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Nguyên nhân có thể là do lượng chất chống oxy hóa mạnh trong ổi có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương các tế bào – một trong số các nguyên nhân gây ung thư.

Một nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng, dầu lá ổi có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển hiệu quả hơn 4 lần so với một số loại thuốc điều trị ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả của chiết xuất ổi lên các tế bào ung thư của người vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu thêm.

Ăn ổi giúp tăng cường hệ miễn dịch

Lượng vitamin C trong cơ thể thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng và bị ốm. Ổi là cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C bởi ổi là một trong số các loại trái cây giàu vitamin C nhất. Trên thực tế, một trái ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam.

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù không được chứng minh có thể dự phòng được bệnh cảm lạnh, nhưng vitamin C được chứng minh có thể làm giảm thời gian bị cảm lạnh. Vitamin C cũng được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn.

Do vậy, vitamin C có thể tiêu diệt các vi khuẩn và virus gây nhiễm trùng. Vì vitamin C rất dễ bị rửa trôi ra khỏi cơ thể, nên việc thường xuyên bổ sung vitamin C hàng ngày, thông qua thực phẩm là điều vô cùng quan trọng.

Ổi chứa chất làm se

Chất làm se có tác dụng hỗ trợ đường ruột khi bị tiêu chảy. Những chất làm se có tính kiềm tự nhiên và thêm chức năng kháng khuẩn, tẩy uế, nhờ đó ức chế sự tăng trưởng của các loại vi sinh vật gây bệnh và loại bỏ các chất nhầy trong ruột.

Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi giúp giảm ho, trị cảm đồng thời giúp làm sạch đường hô hấp do tống đờm ra ngoài. Ngoài ra có thể chữa đau răng, sưng nướu răng và loét miệng, chữa lành vết thương bên ngoài, nhiễm trùng do vi khuẩn.

Trên đây là 8 công dụng của ổi với sức khỏe. Quả ổi tuy nhỏ mà "có võ" phải không nào?

