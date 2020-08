5 công dụng tuyệt vời của quả ổi với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư

Trong qủa ổi có chất chống oxy hóa có khả năng ngăn chặn sư phát triển của các gốc tự do gây tổn thương các tế bào (nguyên nhân gây nên các bệnh ung thư nguy hiểm). Vì vậy, ăn ổi thường xuyên có thể ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Một nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng, dầu lá ổi có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển hiệu quả hơn 4 lần so với một số loại thuốc điều trị ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả của chiết xuất ổi lên các tế bào ung thư của người vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Cải thiện bệnh tim mạch

Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi có thể giúp bảo vệ trái tim bạn khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Lượng kali và chất xơ hòa tan trong ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ngoài ra, các hoạt chất chống oxy hóa và stress oxy hóa trong lá ổi có thể ngăn ngừa rối loạn trong hệ thống cơ thể. Điều này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và tránh các tổn thương gây hại đến cơ thể. Lá ổi được chế biến thành trà, sử dụng để ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Công dụng của quả ổi là cải thiện bệnh tim mạch.

Có lợi cho hệ tiêu hóa

Trong quả ổi có chất xơ nên ăn nhiều loại quả này có thể giúp hỗ trợ nhu động ruột. Một quả ổi có thể cung cấp cho bạn 12% lượng chất xơ khuyến nghị một ngày.

Ngoài ra, trong ổi còn có tác dụng làm giảm chứng táo bón, giảm cường độ và thời gian bị tiêu chảy, chống khuẩn và có thể vô hiệu hóa các loại vi khuẩn có hại gây tiêu chảy trong đường ruột.

Tăng cường hệ miễn dịch

Cơ thể hay bị ốm và nhiễm trùng thường do thiếu vitamin C, trái cây giàu vitamin C nhất là ổi. Trên thực tế, một quả ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam.

Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đặc biệt, vitamin C cũng được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn và có thể tiêu diệt các vi khuẩn, virus có thể gây nhiễm trùng.

Ăn ổi giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch.

Giảm lượng đường huyết

Theo một số nghiên cứu, người ăn ổi có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn người không ăn. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể làm giảm lượng đường huyết, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng kháng insulin. Vì vậy, rất tốt cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu khác khi thực hiện trên 19 người chỉ ra rằng, uống trà lá ổi có thể sẽ giúp làm giảm lượng đường huyết sau một bữa ăn. Hiệu quả của trà lá ổi có thể kéo dài tới tận 2 giờ sau đó.