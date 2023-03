(VTC News) -

Cây ổi là loại cây quen thuộc của người Việt Nam. Không chỉ quả ổi mà lá ổi cũng rất tốt cho sức khỏe và có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh. Nhiều người còn lấy lá ổi tươi để đun nước uống. Vậy, uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì?

Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì?

Theo Đông y, lá ổi vị đắng sáp, tính ấm, công dụng tiêu thũng giải độc, thu sáp chỉ huyết; quả ổi vị ngọt hơi chua sáp, tính ấm, công dụng thu liễm, kiện vị cố tràng.

Các bộ phận của cây ổi thường được dùng để chữa đại tiện lỏng, lỵ mạn tính, viêm dạ dày ruột cấp và mạn tính, sang thương xuất huyết, đái tháo đường...

Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì?

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi, lá non và búp ổi non là một vị thuốc chữa đau bụng đi ngoài, kinh nghiệm lâu đời trong nhân dân. Thường dùng dưới dạng thuốc sắc hay thuốc pha. Ngày dùng 15-20g búp non hay lá non, dùng riêng hay phối hợp với các vị khác như chè, gừng…

Dưới đây là những bài thuốc trị bệnh từ lá ổi:

Viêm dạ dày, ruột cấp và mạn tính

Lá ổi 1 nắm, gừng tươi 6-9g, muối ăn một ít. Tất cả vò nát, sao chín rồi sắc uống.

Chữa lỵ mạn tính

Lá ổi tươi 30-60g sắc uống.

Mụn nhọt mới lên

Lá ổi non và lá đào lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát rồi đắp lên vùng tổn thương.

Kiêng kỵ: Người bị táo bón hoặc tả, lỵ có trướng bụng không tiêu không nên dùng.

Trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi "Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì?". Tuy nhiên đây là một bài thuốc tự nhiên và có thể không hiệu quả với tất cả mọi người. Ngoài ra, tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước lá ổi.

Vân Anh (Tổng hợp)