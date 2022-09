Phương Nga - Bình An lên phường đăng ký kết hôn

(VTC News) -

Sáng 16/9, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An cùng khoe ảnh lên phường đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, kín đáo. Nếu như Bình An cười rạng rỡ khi cưới được vợ, khoe “Được lên phường”, thì Phương Nga lại bày ra vẻ mặt mếu máo với dòng chú thích: "Bị lên phường".

Thông báo của cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc của đồng nghiệp, người hâm mộ và bạn bè.

Bình An và Phương Nga sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 10 tại Hà Nội. Những ngày qua, cặp uyên ương bận rộn chụp ảnh cưới và chuẩn bị để hoàn tất mọi việc cho ngày trọng đại.

Bình An và Phương Nga thành vợ chồng.

Phương Nga - Bình An hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, hai người mới công khai chuyện tình cảm. Tương xứng về ngoại hình, họ thường xuyên được mời song hành tại các sự kiện giải trí và được khen là đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt.

Phương Nga tâm sự, chuyện tình yêu của cô êm đềm, gần như không sóng gió. Họ chưa bao giờ giận hờn quá lâu. Trong mọi trường hợp, Bình An thường là người làm lành trước. Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh luôn chiều theo các sở thích của bạn gái, dù đôi khi hơi thất thường.Trong tình yêu, anh có thể hơi "sến", nhưng đó là cách anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc cho bạn gái.

Bình An cầu hôn Phương Nga sau 4 năm yêu.

Tháng 2/2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn của Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nam diễn viên nói: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?". Đáp lại người yêu, Phương Nga hạnh phúc nói: "Yes, I do" (Em đồng ý).