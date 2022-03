Á hậu Phương Nga: Bình An nói với tôi sẽ không yêu bạn diễn

(VTC News) -

Á hậu Phương Nga cho biết, cô không phải tuýp người phụ nữ của gia đình vì bản thân khá thích trải nghiệm, bay nhảy. Hơn nữa, cuộc sống chỉ có một nên cô muốn phải sống tối đa hóa thời gian nhiều nhất, không thể là người phụ nữ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa mãi được.

- Gần đây nhất chị có xuất hiện trong bộ phim "11 tháng 5 ngày", cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu được trải nghiệm với điện ảnh?

Mặc dù là vai diễn khách mời nho nhỏ thôi nhưng Nga vẫn cảm thấy rất vui. Do chơi thân với anh Nguyễn Đức Hiếu - đạo diễn của phim nên Nga nhận được lời mời thế đấy. Trước đây, anh Hiếu đã từng ngỏ ý mời Nga đóng vai nhỏ xíu trong cảnh cuối của bộ phim "Chạy trốn thanh xuân" nhưng do thời điểm đó Nga rất bận nên Nga đành lỡ hẹn với anh Hiếu lần đó. Dù nhỏ nhưng Nga cũng có vai diễn để đời đấy chứ nhỉ.

Á hậu Phương Nga

- Lần đầu đứng trước ống kính máy quay của một bộ phim truyền hình có khác so với những lần chị quay TVC, phim ngắn không?

Trước đây, Nga có quay phim ngắn, TVC, rồi máy quay các kiểu cũng set up như thế rồi nhưng lần này quay kiểu phim truyền hình, Nga cũng có chút bỡ ngỡ đấy. Qủa thực, bây giờ Nga mới biết diễn viên có những cách riêng để thể hiện. Ví dụ như Nga có một cảnh va vào diễn viên Thanh Sơn, lúc đầu không biết, Nga cứ đập huỳnh huỵch thôi, cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ mãi sau vai hai anh em mới bắt đầu đau rã rượi. Lúc đấy Nga mới hiểu mình chỉ cần đập giả vờ thôi, không nhất thiết phải diễn "thật" đến thế. Tuy nhiên, với Nga, đó cũng là những kỉ niệm rất vui và thú vị khi đóng phim truyền hình.

- Có rất nhiều bài viết và bình luận tốt về cảnh diễn của chị và diễn viên Bình An. Cụ thể, có người còn đặt ra câu hỏi: "Nga ơi, tại sao Nga không làm diễn viên đi vì trên màn ảnh, Nga đẹp lắm?". Chị nghĩ sao?

Thật sự Nga muốn tập trung vào công việc MC, BTV dẫn chương trình hơn, nếu sau này có duyên và được các đạo diễn mời thì Nga cũng sẵn sàng tham gia và nhận các lời mời bởi Nga là một người rất thích trải nghiệm. Thế nên, sau này nếu có duyên, Nga vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất nhé, dù là vai nhỏ cũng được.

Yêu Bình An, có thêm một người để chia sẻ

- Với danh hiệu Á hậu, chị có thấy mình lãi hơn không? Có 1 anh bạn trai rất tâm lý này, đẹp trai tài giỏi còn có công việc mình yêu thích –MC truyền hình, đấy có phải cái lãi của Á hậu không?

Nga thấy đó kiểu như là một đặc ân, một niềm tự hào may mắn của mình mặc dù mình được trao cho danh hiệu Á hậu. Nga từng chia sẻ, mình có cơ hội được trải nghiệm những thứ mà mọi người không thể trải nghiệm được trong một thời gian rất ngắn. Ví dụ như những người đồng trang lứa với Nga, khi còn là sinh viên năm 2, Nga đã có trải nghiệm hơn một số bạn nhiều rồi, đó là Nga được đi rất nhiều. Đấy là những may mắn mà Nga rất biết ơn.

- Vậy ngoài những may mắn đó thì chị có phải đánh đổi nhiều không?

Nga đánh đổi bằng chính sức khỏe, dạo này Nga đã hơi lão hóa rồi, già hơn, mình không còn khỏe như ngày xưa nữa, ngày xưa ăn bao nhiêu cũng không bị mệt, bây giờ ăn nhiều tí là mệt, quỹ thời gian ít hơn, dành thời gian cho gia đình ít hơn. Ngoài ra, Nga cũng ít kết bạn hơn, những người bạn bây giờ đều là bạn trước khi Nga thi Hoa hậu chứ bây giờ Nga cũng không có thời gian kết bạn nhiều bên ngoài nữa.

Nga đã nói với An là còn tình cảm thì yêu, hết tình cảm thì nói chứ không có chuyện giấu diếm, lừa dối hay ngoại tình, đã nói là nói luôn để cho mọi người thẳng thắn với nhau. Á hậu Phương Nga

- Dù chưa bao giờ vướng phải scandal về đời tư nhưng khi trở thành người nổi tiếng, chắc hẳn chị cũng sẽ không tránh khỏi được những lời khen - chê từ phía dư luận. Trước những bình luận không hay về mình, chị thường phản ứng thế nào?

Nga cho rằng, mỗi người có một cái nhìn khác nhau, những bình luận khen chê sẽ cho mình cái nhìn tổng thể về hiện nay mình đang ở đâu, mình đang như thế nào, thiếu sót những gì. Mặc dù sẽ buồn nhưng Nga nghĩ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

- Bạn trai Bình An có động viên chị trong những lúc như thế không?

Những lúc như vậy, Nga đều nhắn tin, gọi điện chia sẻ với An. An cũng có động viên. Hồi trước khi chưa có dịch COVID-19, Nga và An vẫn dẫn nhau đi ăn đi chơi để giải tỏa tâm lý nhưng bây giờ thì ít hơn.

- Ở bên Bình An, chị có “bình an” không?

Nga không biết tả như thế nào nhưng Nga thấy cũng bình an một phần. Bên cạnh Bình An, Nga thấy hai đứa có thể cùng nhau làm rất nhiều việc, có thể đi khắp nơi xong rồi làm tất cả những việc mà một mình mình không thể làm được. Điều quan trọng là Nga có thêm một người để chia sẻ để đồng hành cùng mình.

- Điều gì ở mối quan hệ này khiến chị và Bình An tin tưởng và có thể đi với nhau con đường dài lâu?

Không biết An thế nào, còn Nga là người khá thẳng thắn. Nga đã nói với An là còn tình cảm thì yêu, hết tình cảm thì nói chứ không có chuyện giấu diếm, lừa dối hay ngoại tình, đã nói là nói luôn để cho mọi người thẳng thắn với nhau. An cũng nói với Nga rằng, từ trước đến nay An là kiểu bình an trong tình yêu, yêu ai cũng sẽ thật lòng và đặc biệt không yêu bạn diễn, nên Nga cũng ok và tin tưởng nhau. Hai đứa cũng hợp nhau từ tính tình cho đến mọi thứ nên tự nhiên vèo phát cũng đã 4 năm yêu nhau rồi.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

- Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian thăng trầm trong mối quan hệ của cả hai không?

Thời gian Nga đi thi Hoa hậu Việt Nam là khoảng trầm hai đứa cãi nhau nhiều, xong rồi cuối cùng cũng vượt qua được rồi lại tiếp tục bên nhau. Nga nghĩ mối quan hệ nào cũng thế, có người này người kia, cãi nhau đủ kiểu xong xuôi rồi lại làm hòa.

- Cũng có nhiều người gắn mác "bạn trai Phương Nga" cho Bình An, chị suy nghĩ như nào khi đối diện với Bình An?

Nga thấy gọi thế cũng không có gì là sai cả. Nga và An cũng hay nói thế để đùa nhau, bình thường cũng có nhiều người gọi Nga là bạn gái của diễn viên Bình An thì đương nhiên cũng phải có những người gọi lại Bình An là bạn trai của Phương Nga chứ. Nga thấy vấn đề này rất bình thường và cũng không có gì phải ngại hay xấu hổ cả.

- Không biết chị có phải tuýp người phụ nữ của gia đình không?

Nga không phải tuýp người phụ nữ của gia đình vì Nga khá thích trải nghiệm, bay nhảy, bởi cuộc sống của mình chỉ có một nên Nga muốn phải sống tối đa hóa thời gian nhiều nhất. Nga không thể là người phụ nữ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa mãi được.

- Nhưng nếu lập gia đình thì chị vẫn toàn tâm toàn ý cho gia đình đúng không?

Nga cũng chăm sóc nhưng Nga sẽ yêu cầu người bạn đời của mình phải chăm sóc cùng.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.