Á hậu Phương Nga khóc khi được Bình An cầu hôn

Tối 13/2, diễn viên Bình An nói lời cầu hôn với Á hậu Phương Nga sau hơn 4 năm yêu nhau. Nam diễn viên kỳ công tổ chức một bữa tiệc lãng mạn, có sự giúp đỡ và chứng kiến của một số người bạn thân thiết.

Trên trang cá nhân, Bình An ngọt ngào viết: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ?". Đáp lại nam diễn viên, Phương Nga hạnh phúc nói: "Yes i do" (Em đồng ý).

Nàng Á hậu xúc động trước màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai.

Phương Nga khoe chiếc nhẫn cầu hôn của Bình An.

Trước màn cầu hôn bất ngờ của bạn trai, Phương Nga không giấu được sự xúc động. Trong đoạn video được một người bạn thân thiết chia sẻ, khi được Bình An quỳ gối cầu hôn, Phương Nga dù đang khóc nhưng vẫn nghiêm túc hỏi Bình An "đã hỏi bố mẹ chưa". Sau khi nhận được cái gật đầu của bạn trai, Á hậu mới nói lời đồng ý.

Clip Phương Nga bật khóc xúc động khi được Bình An cầu hôn

Trước đó, Bình An liên tục để lộ dấu hiệu sắp đón Phương Nga về chung một nhà. Không chỉ mua xe mới, nam diễn viên còn tậu nhà mới và cùng bạn gái sắm sửa từng vật dụng nhỏ nhất cho căn hộ, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Cặp đôi đã tậu xế hộp sang trọng.

Bình An chia sẻ một góc trong căn hộ mới của mình và Phương Nga.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ trước khi Phương Nga giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng mãi đến Valentine năm 2019 mới công khai mối quan hệ. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đồng hành trong nhiều hoạt động và chưa một lần dính nghi vấn trục trặc tình cảm. Là cặp trai tài - gái sắc nên một đám cưới của họ là điều mà khán giả vẫn chờ đợi.

Phương Nga từng khẳng định, cuộc đời cô sẽ rất nhạt nhẽo nếu không yêu Bình An: "Với tôi, An không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành. Khi có An, mọi thứ vui hơn nhiều!".

Cô cũng cho biết, sau hơn 4 năm yêu nhau, cả hai đã trưởng thành và đều nghiêm túc xây dựng mối quan hệ trở nên ngày càng tốt đẹp: "Chúng tôi không còn chí choé, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, tạo ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra vấn đề tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An mà tôi học cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề về cuộc sống”, Á hậu tâm sự.

Bình An - Phương Nga được công chúng yêu mến bởi sự xứng đôi về ngoại hình cũng như tài năng.

Bình An sinh năm 1993, là gương mặt diễn viên tài năng, sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao ấn tượng của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình đình đám như Zippo Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời, Mặt nạ gương...

Phương Nga sinh năm 1998, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 10 Miss Grand International 2018. Cô được yêu mến bởi gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách gần gũi, hoạt bát. Không chỉ hoạt động với vai trò á hậu, Phương Nga còn thử sức và khá thành công với vai trò MC của chương trình Cafe sáng và một số bản tin của VTV. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, cô học thêm văn bằng hai ngành truyền thông vào cuối năm 2021.