Á hậu Phương Nga kể chuyện tát bạn trai 20 cái trong phim '11 tháng 5 ngày'

“Nếu đóng cảnh diễn nội tâm bằng ánh mắt hoặc khóc, chắc tôi chưa thể làm tốt, nhưng diễn cảnh tát thì lại quá dễ, nhất là tát bạn trai (cười lớn). Nói vui vậy thôi chứ tôi rất sợ Bình An đau nên không dám mạnh tay. Đạo diễn yêu cầu tôi phải làm mạnh hơn nữa để thu được âm thanh nên sau gần 10 lần vừa tập vừa quay thì mới hoàn thành. Bình An có kêu là bị tôi tát mạnh đến mức đau cả má và tai, còn đoàn phim thì trêu cả hai đứa” - Phương Nga kể. Nói về vai này của bạn gái, Bình An tâm sự, nhân vật không có lời thoại, chỉ có cảnh tát nên gần như anh không hướng dẫn gì cho cô về cách diễn. “Theo kịch bản, nhân vật của tôi và Nga sẽ hôn nhau, nhưng không hiểu sao ra phim trường, đạo diễn lại đổi thành cảnh tát nên tôi chỉ biết ăn đủ".