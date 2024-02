Phú Yên: Bắt kẻ giả danh hãng xe khách bán vé lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 9/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Yên thông tin bắt giữ Lê Xuân Vinh (34 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Lê Xuân Vinh tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, từ tháng 10/2023 đến nay, Lê Xuân Vinh tạo lập nhiều tài khoản Facebook đặt tên là các hãng xe vận tải trong tỉnh như: Sao Limousine, Trường Thành, Phương Anh, Trung Dũng, Thanh Tuấn… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Vinh sử dụng mạng xã hội sửa thông tin bán vé của các hãng xe, thay thế bằng số điện thoại (096.370.0367, 037.761.6110) mà Vinh sử dụng, đăng tải lên các nhóm vé xe để tìm kiếm người dân có nhu cầu đặt vé xe tết.

Sau khi người cần mua vé liên hệ, Vinh hướng dẫn đặt cọc tiền vé và chuyển qua tài khoản cá nhân. Khi đã nhận được tiền thì Vinh chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Yên xác định Vinh lừa đảo được hơn 10 nạn nhân và số tiền chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Yên cũng thông báo, ai là nạn nhân của Lê Xuân Vinh thì đến trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 198 Lê Lợi, Phường 4, TP Tuy Hòa để trình báo.

Trước đó, tháng 9/2023, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Hứa Luật Phong (SN 1992, quê Cao Bằng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Công an xác định, nghi phạm Phong đã lập, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, sau đó kết nối với trang fanpage Nhà xe Song Châu chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội. Mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên fanpage, Phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công.

Phong dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, và cũng không thông báo với nhà xe về việc có khách đặt chỗ. Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 6/2023, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt của trên 100 người với tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng.