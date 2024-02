Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối cấm tài xế uống rượu lái xe thì mới bình yên

(VTC News) -

Quan điểm này được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023), tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 22/2.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Nhân dân đồng tình với việc quản lý, bảo đảm trật tự an ninh, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp Tết, nhất là tình trạng uống rượu lái xe được giảm hẳn, từ đó giảm số người chết và số người bị thương liên quan đến tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

"Có thể thấy rõ ràng chủ trương này có hiệu quả. Đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu lái xe thì đất nước mới bình yên. Bây giờ ngày nào cũng có tai nạn giao thông, một năm có mười mấy ngàn người chết, bị thương vì tai nạn là rất lớn", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chỉ rõ, hiện người dân lo lắng trước tình trạng cho vay nặng lãi, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, hàng lậu vẫn còn phổ biến.

Tình trạng mua bán, sản xuất pháo, chất nổ trái phép gia tăng cũng khiến người dân lo lắng. Nếu cơ quan chức năng không kịp thời chấn chỉnh thì tình trạng này sẽ gia tăng vào Tết năm sau.

Năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp công dân, các ngành chức năng, nhất là ngành thanh tra, công an và UBND TP Hà Nội phối hợp với mặt trận, đoàn thể cần lưu ý tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người, đặc biệt là trong các kỳ họp Quốc hội, làm sao để giảm bớt tình trạng tập trung, khiếu kiện đông người.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ Công an đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa, triển khai sớm mệnh lệnh của Bộ trưởng Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cho dịp Tết.

Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông Lê Quốc Hùng nêu, các lực lượng đã thực hiện quyết liệt, làm việc xuyên Tết, xử lý các hành vi vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận như những năm trước; tập trung xử lý các hành vi, nguyên nhân chủ yếu gây ra vi phạm, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. (Ảnh: quochoi.vn)

"Tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết cơ bản được đảm bảo, số vụ tai nạn tuy có tăng, nhưng số người tử vong và bị thương đã giảm", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Lãnh đạo Bộ Công an dẫn số liệu, số người chết trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn giảm 69 người so với Tết Nguyên đán 2023. Bên cạnh đó, theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 12,1%; số ca tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi giảm 8,4%; số ca tử vong do tai nạn giao thông tại viện giảm 22,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

"Các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, trong 7 ngày Tết xử lý trên 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 182 tỷ đồng và tạm giữ rất nhiều phương tiện vi phạm. Trong đó, các vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ đều tăng so với năm ngoái", ông Lê Quốc Hùng nói.

Về phòng ngừa, xử lý vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công tác này được chủ động tuyên truyền, đấu tranh xử lý kiên quyết.

Cụ thể, toàn quốc trong 7 ngày Tết đã phát hiện, bắt giữ 657 vụ với 697 đối tượng sản xuất xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép. Số này đã tăng 166 vụ, 160 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương đã kiên quyết kiểm tra, xử lý, phát hiện nhiều vi phạm về pháo nổ như Nghệ An (60 vụ), Quảng Trị (87 vụ), Bà Rịa - Vũng Tàu (27 vụ)...