Cử tri đánh giá cao lực lượng CSGT kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nội dung này được Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề cập khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023) tại phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 22/2.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh các cấp chính quyền đã có các giải pháp đảm bảo đầy đủ hàng hóa và kiểm soát giá cả để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết; các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

"Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ…", Trưởng Ban Dân nguyện nêu rõ.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện, cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài.

Tuy nhiên, ông Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng động đất vẫn tiếp tục xảy ra tại Kon Tum; tình trạng sản xuất, mua bán và sử dụng pháo trái phép còn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán; tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết làm chết và bị thương nhiều người.

"Cử tri và Nhân dân cũng lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, nhất là lao động trong các ngành gỗ, dệt may, da giày, linh kiện và sản phẩm điện tử do doanh nghiệp không có đơn hàng trong khi chi phí sinh hoạt tăng ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động; tình hình kinh tế xã hội, đời sống của người dân tiếp tục gặp khó khăn, sức mua trước, trong và sau Tết giảm so với các năm trước", theo báo cáo của Ban Dân nguyện.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng phản ánh, hiện nay vẫn còn tình trạng thiếu vacine theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi. Khi không có vacine, người dân phải tìm đến cơ sở tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém về kinh tế, một số gia đình không có điều kiện thì phải chờ đợi, dẫn tới nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm; tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động…

Từ đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và giải pháp khắc phục tình trạng này; có giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động khi chủ sử dụng lao động nợ đọng kéo dài, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Ban Dân nguyện cũng kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo vacine phân bổ về cho các địa phương để thực hiện tiêm chủng đảm bảo miễn dịch cho trẻ em, phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm.