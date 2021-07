Phát hiện bất ngờ sau khi NASA lần đầu tiên vẽ được bản đồ bên trong sao Hỏa

(VTC News) -

NASA ngày 22/7 công bố 3 nghiên cứu trên tạp chí Science cho thấy những dữ liệu chi tiết từ tàu thăm dò InSight, giúp các nhà khoa học xác định được chiều sâu và thành phần cấu tạo của lớp vỏ, lớp mantle và lõi sao Hỏa.

Địa chấn kế của InSight, còn được gọi là SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) ghi nhận 733 trận động đất trên sao Hỏa từ năm 2019. 35 trận động đất trong số này được sử dụng cho 3 nghiên cứu trên. Do sóng địa chấn thay đổi dựa trên chất liệu mà chúng va chạm nên các nhà khoa học có thể sử dụng sự dao động này để xác định cấu trúc bên trong của Hành tinh Đỏ.

Nhà khoa học Simon Stähler thuộc Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ, đồng thời là chủ nhiệm của bài báo về lõi sao Hỏa đã gọi nghiên cứu này là "cơ hội chỉ có một lần trong đời".

"Các nhà khoa học phải mất hàng trăm năm để tính toán được lõi Trái Đất. Sau sứ mệnh Apollo, phải mất tới 40 năm để xác định được lõi Mặt Trăng. Trong khi đó, InSight chỉ mất 2 năm để tính toán được lõi sao Hỏa", nhà nghiên cứu này nhận định.

InSight chỉ mất 2 năm để tính toán được lõi sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Một điều cần phải lưu ý là sao Hỏa không có các đĩa kiến tạo giống như Trái Đất. Hơn nữa, không có trận động đất nào ghi nhận được cường độ trên mức 4.

Theo dữ liệu từ InSight, hàng trăm trận động đất trên sao Hỏa mà tàu thăm dò này đo lường được đã xác nhận rằng: Sao Hỏa có thể lạnh và cứng bên ngoài nhưng ấm, mềm và dính ở bên trong. InSight lần đầu tiên vẽ được bản đồ bên trong sao Hỏa với một số tiết lộ bất ngờ.

Đó là vỏ sao Hỏa mỏng hơn so với sự đoán với khoảng 2 - 3 lớp bên dưới. Lớp mantle là một lớp đơn dày khoảng 1.560 km với cấu tạo đơn giản hơn so với lớp mantle của Trái Đất. Lõi của sao Hỏa cũng lớn hơn so với dự đoán khi có bán kính khoảng 1.830 km và nóng chảy.

InSight lần đầu tiên vẽ được bản đồ bên trong sao Hỏa với một số tiết lộ bất ngờ. (Ảnh: NASA)

Dựa trên những dữ liệu này, các chuyên gia đưa ra giả thuyết sao Hỏa được hình thành từ bụi và đá trong không gian, hợp thành với nhau khi chúng quay quanh Mặt Trời. Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng dữ liệu trên sao Hỏa này để hiểu hơn về sự hình thành các hành tinh đất đá tương tự như Trái Đất.