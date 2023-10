(VTC News) -

Pháo tự hành Anh nổ tung trước đòn tấn công của UAV Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải đoạn video ghi lại một cuộc tấn công chính xác của UAV "cảm tử" Lancet nhắm vào pháo tự hành AS90 do Anh chế tạo đang được pháo binh Ukraine sử dụng. Ngay sau khi bị đánh trúng AS90 bốc cháy dữ dội và phát nổ.

“Sau khi bị UAV Lancet đánh, đạn pháo và thuốc mồi bên trong pháo tự hành Anh bắt đầu bốc cháy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời xác nhận khẩu pháo tự hành này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Anh lần đầu tiên công bố chuyển giao 32 pháo tự hành AS90 cho Kiev vào đầu năm nay, cùng với hơn chục xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger II. Quân đội Anh thậm chí còn huấn luyện các đối tác Ukraina vận hành vũ khí này trên lãnh thổ Anh vào mùa hè vừa qua. Lần đầu tiên pháo tự hành AS90 và Challenger II bắt đầu tham chiến là vào tháng 6 - giai đoạn đầu của chiến dịch phản công do quân đội Ukraine phát động.

Được vận hành bởi một tổ lái chiến đấu 5 người, pháo tự hành AS90 được trang bị pháo cỡ nòng 155mm. Chúng có tầm bắn tối đa gần 25 km, ngang bằng với pháo M777 do Mỹ sản xuất. Cả hai loại vũ khí này đều có sức mạnh vượt trội so với các đơn vị pháo tự hành cũ của Kiev như 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya do Liên Xô chế tạo.

Trước đó, ngày 11/10, truyền thông Nga cũng cho đăng tải một đoạn video UAV Lancet tập kích phá hủy cường kích Su-25 của không quân Ukraine tại căn cứ Dolgintsevo gần thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Căn cứ không quân Dolgintsevo nằm cách tiền tuyến miền nam Ukraine đến 72km. Điều đó có nghĩa là Lancet trong cuộc tấn công là một máy bay không người lái cải tiến Product 53, tầm bay được mở rộng lên đến hơn 70km, biến thể cũ chỉ có thể di chuyển khoảng 40km.