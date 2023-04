Công ty mẹ của Parkson Việt Nam cho biết, tập đoàn này nộp đơn phá sản tự nguyện vào ngày 28/4.

The Theedgemarkets, Công ty TNHH Parkson Retail Asia - PRA (niêm yết tại sàn chứng khoán Singapore), đơn vị sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH Parkson Việt Nam (Parkson Vietnam Co Ltd), vừa công bố thông tin tiến hành nộp đơn phá sản tự nguyện lên tòa án tại TP.HCM vào ngày 28/4.

PRA là công ty con của tập đoàn bán lẻ Parkson Holdings Bhd (Malaysia), với tỷ lệ sở hữu 67,96%.

Trong một báo cáo của PRA cho Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, công ty này cho biết, Parkson Việt Nam có lịch sử hoạt động thua lỗ nhiều năm tại Việt Nam. Những khoản lỗ ngày càng tăng trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Bản báo cáo tương tự cũng được Parkson Holdings gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Malaysia (Bursa Malaysia).

Đơn vị này cũng cho biết, sự thiếu hỗ trợ từ chủ sở hữu mặt bằng như không giảm giá hoặc giảm giá tiền thuê không đáng kể trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19 đã ảnh hưởng xấu tới tình hình tài chính của công ty.

Theo Chủ tịch PRA Tan Sri William Cheng, việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam là không khả thi. Tuy nhiên, thủ tục phá sản cần được sự chấp thuận của cơ quản quản lý tại Việt Nam.

Parkson Việt Nam đang vận hành 1 trung tâm mua sắm tại Việt Nam.

Cheng cho biết quyết định này phù hợp với việc PRA tập trung vào các hoạt động của mình tại Malaysia.

Parkson Việt Nam nộp đơn phá sản. (Ảnh: PS)

Theo quy định pháp luật, Parkson Việt Nam là đơn vị chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý và không liên quan đến công ty mẹ hay các thành viên khác trong hệ thống. Do đó, khả năng rủi ro tối đa của tập đoàn bán lẻ Malaysia chỉ giới hạn ở phần vốn góp vào Parkson Việt Nam.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán, PRA ghi nhận khoản lỗ đối với toàn bộ giá trị phần vốn góp vào Parkson Việt Nam.

Parkson Holdings cho biết, tác động tài chính của việc phá sản tự nguyện sẽ chỉ có thể xác định dựa trên báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 sau khi được chấp thuận thủ tục phá sản.

Trong năm tài chính 2022, các hoạt động tại Việt Nam của Parkson đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế 2,3 triệu đô Singapore, so với lợi nhuận trước thuế là 13,7 triệu đô Singapore trong năm trước. Doanh thu giảm từ 10,1 triệu đô Singapore trong kỳ xuống còn 2,4 triệu đô Singapore trong năm tài chính 2022. .

Parkson vào Việt Nam năm 2005 và phát triển chuỗi trung tâm mua sắm cao cấp tại các thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam khai trương vào tháng 6/2005 mang tên Parkson Saigon Tourist Plaza.

Ở thời kỳ đỉnh cao, chuỗi bán lẻ này từng có 10 trung tâm thương mại cao cấp ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội, TP.HCM như tại: Parkson Viet Tower trên phố Thái Hà, Parkson Keangnam (Hà Nội), Parkson Paragon (TP.HCM).

Saigon Paragon có quy mô 19.000 m2 khu thương mại từ tầng hầm B1 với khu ẩm thực, siêu thị đến khu mua sắm cao cấp từ tầng 1 đến tầng 4, khu giải trí 4.000 m2 tại tầng 5.

Với việc sắp rút khỏi Việt Nam, PRA sẽ chỉ còn hoạt động ở Malaysia. Theo báo cáo thường niên năm 2022, PRA có 38 trung tâm tại Malaysia với tổng diện tích bán lẻ là 429.000m2.

Trong vài năm gần đây, Vincom của Tập đoàn Vingroup và AEON của Nhật phát triển mạnh, mở nhiều trung tâm thương mại lớn trên khắp Việt Nam.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2023, Vincom Retail (VRE) dự kiến đầu tư 12.000 tỷ đồng để phát triển 800.000 m2 mặt sàn trong thời gian tới. Vincom Retail đặt kế hoạch doanh thu thuần 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng trong năm 2023, tăng lần lượt 41% và 69% so với năm 2022.

Trong báo cáo thường niên năm 2022, bà Trần Mai Hoa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRE cho biết, công ty đang có nhiều cơ hội để phục hồi và phát triển, tạo ra bước đột phá trong năm 2023. Bên cạnh đó, thị trường bán lẻ hấp dẫn được hỗ trợ dài hạn bởi cơ cấu dân số vàng.

Về quy mô, trong năm 2023, VRE dự kiến khai trương 2 trung tâm thương mại mới là Vincom Mega Mall Grand Park tại TP HCM và Vincom Plaza Hà Giang, với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ 55.000 m2. Vincom sẽ có 85 trung tâm mua sắm tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước.

