Ông Tập Cận Bình kêu gọi định hình lại trật tự quốc tế

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh các nước nên "phối hợp để thúc đẩy trật tự thế giới phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn".

Ông Tập Cận Bình cũng lặp lại lời kêu gọi các quốc gia nên "ngừng tâm lý được ăn cả, ngã về không và các khối chính trị", đồng thời mời các nước tham gia Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc.

Sáng kiến này được Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất hồi tháng 4, trong đó đề cao “nguyên tắc an ninh bất khả phân chia”, “xây dựng cấu ​​trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, phản đối việc xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh ở quốc gia khác”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Bình luận trên được ông Tập đưa ra một ngày sau khi ông nói Bắc Kinh "sẵn sàng hợp tác với Nga, thể hiện trách nhiệm của các cường quốc và đóng vai trò dẫn đầu để mang đến sự ổn định cũng như năng lượng tích cực cho một thế giới đang chao đảo" trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại ở Uzbekistan ngày 15/9.

Về phần mình, ông Putin cho biết Nga hết sức trân trọng lập trường cân bằng của những người bạn Trung Quốc.

Ông chủ điện Kremlin cũng lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh và chỉ trích Washington trong vấn đề Đài Loan.

"Chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc Một Trung Quốc. Chúng tôi lên án hành vi khiêu khích của Mỹ và các nước vệ tinh trong vấn đề eo biển Đài Loan", ông Putin cho hay.

SCO là tổ chức với 8 thành viên chính thức, bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Hai quốc gia khác là Iran và Belarus đang trong quá trình gia nhập SCO và đảm nhiệm tư cách quan sát viên, cùng với Afghanistan và Mông Cổ. Các nước thành viên SCO chiếm 40% dân số thế giới và hơn 30% GDP toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay được cả thế giới đặc biệt chú ý bởi tại đây lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trực tiếp gặp nhau kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cuộc gặp này có tầm quan trọng đặc biệt nếu tính đến những đặc điểm của tình hình quốc tế hiện nay.