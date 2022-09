Ông Putin cảnh báo hậu quả khi nhà máy hạt nhân Ukraine bị tấn công

(VTC News) -

"Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Putin lưu ý tới các cuộc tấn công vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, bao gồm cả cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ, nơi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả thảm khốc", điện Kremlin cho biết trong thông báo hôm 11/9.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin cho biết các chuyên gia Nga tại nhà máy đang thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho cơ sở và nói thêm rằng Moskva sẵn sàng tiếp tục làm việc với cơ quan nguyên tử của Liên hợp quốc để thống nhất về các giải pháp "phi chính trị hóa" cho các vấn đề tại nhà máy.

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Macron cho rằng việc Nga kiểm soát Zaporizhzhia là lý do dẫn tới những rủi ro mà nhà máy này phải đối mặt. Ông Macron cũng yêu cầu người đồng cấp Nga rút các vũ khí cả hạng nặng và nhẹ khỏi khu vực nhà máy điện hạt nhân Ukraine.

Đáp trả, ông Putin cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Các lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy cũng lần lượt mất kết nối với mạng lưới điện quốc gia.

Cả Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thanh sát cơ sở này. Trong báo cáo sau khi thanh sát nhà máy Zaporizhzhia ngày 6/9, IAEA đã kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” xung quanh nhà máy này nhằm ngăn ngừa một số “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự.

Trong báo cáo trên, IAEA liệt kê các hư hại ở nhiều phần của nhà máy, đồng thời cho rằng cần cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên người Ukraine trong nhà máy này để tránh "những lỗi trong thực hiện các quy định về an toàn hạt nhân".