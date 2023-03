(VTC News) -

Ổi là loại trái cây dân dã nhưng vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng, ít calo và chứa nhiều chất xơ, nó là nguồn bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, một số hợp chất trong loại quả này, không tốt cho sức khoẻ một số người. Dưới đây là tác dụng của quả ổi và thông tin về "Ai không nên ăn ổi?".

Tác dụng của quả ổi với sức khỏe

Về giá trị dinh dưỡng, 100g ổi có 85g nước, 8,920g đường; 0,6g protit; 7,7g gluxit; 6g xenlulo; 291 mg kali; 5.204mcg Lycopen; 10mg canxi; 16mg photpho. Ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe và vitamin B,C, betacaroten…

Ổi có tác dụng tốt đối với bệnh huyết áp cao, giảm nguy cơ bệnh tim, chống đông máu…Các chất dinh dưỡng trong ổi như vitamin C, carotenoids, kali... tốt cho hệ tiêu hóa, rất có lợi cho điều trị viêm dạ dày và ruột.

Ngoài ra, ổi còn là thực phẩm giàu chất thô, chứa nhiều chất xơ, giàu vitamin, protein và khoáng chất, nhưng không có cholesterol và ít carbohydrate khiến bạn cảm giác ngon miệng và no lâu. Chỉ cần ăn một quả ổi trong bữa ăn trưa, bạn sẽ không cảm thấy đói đến tối. Vì vậy ổi cũng rất tốt cho những người muốn giảm cân.

Ổi nhiều dưỡng chất nhưng không phải ai cũng ăn được.

Tuy có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng một số nhóm người được khuyến cáo không nên ăn quả ổi.

Ai không nên ăn ổi?

Những người bị chướng bụng, đầy hơi

Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Cơ thể chúng ta khó hấp thụ quá nhiều vitamin C, vì vậy việc nạp quá nhiều thường gây đầy hơi. Đối với đường fructose cũng vậy. Do đó, đường tự nhiên không được cơ thể hấp thụ, thay vào đó, nó nằm trong dạ dày của chúng ta dẫn đến đầy hơi. Thậm chí, ăn ổi rồi đi ngủ ngay lập tức cũng có thể gây đầy bụng.

Những người bị hội chứng ruột kích thích

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng tiêu thụ quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích.

Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt với dạ dày nhưng với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

Người bị tiểu đường

Theo chuyên gia, bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi, không được dùng nước ép ổi uống hàng ngày vì ổi có chỉ số đường huyết cao với GI = 78, nếu ăn không đúng cách sẽ làm cho đường huyết tăng cao. NTình trạng kéo dài, người bệnh nguy cơ phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm như mù lòa, suy thận, hoại tứ chi, thậm chí là tử vong.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn.

Ăn bao nhiêu ổi là đủ?

Theo các chuyên gia, nếu bạn không thuộc nhóm những người trên thì một trái ổi mỗi ngày là đủ. Bạn có thể ăn giữa buổi hoặc trước, sau khi vận động để nạp năng lượng cho cơ thể. Không nên ăn khi đói. Tránh ăn vào buổi tối vì bạn có thể bị cảm lạnh và ho.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Ai không nên ăn ổi?". Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.

