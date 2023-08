Nước lũ về ồ ạt, các nhà máy thủy điện hoạt động thế nào?

(VTC News) -

Thông tin với VTC News sáng 4/8, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, sáng nay, lượng nước về hồ thuỷ điện đạt 1.000 m3/s, đưa mực nước tăng cao hơn 5m so với hôm qua.

"Hiện nay thủy điện Bản Vẽ đã vượt mực nước chết hơn 6,5m. Vào thời điểm 10h sáng đang là đỉnh lũ, lượng nước về rất mạnh. Dự kiến đến chiều nay hết lũ, lưu lượng nước về hồ giảm, thủy điện Bản Vẽ vượt mực nước chết khoảng hơn 7m. Hiện nhà máy đã thoải mái phát điện 100% công suất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phát theo quy trình vận hành, trung bình mỗi ngày phát 1 triệu kWh và tiếp tục tích nước phòng trường hợp nước về thấp trong những ngày tới”, ông Hùng nói.

Không chỉ nhà máy thủy điện Bản Vẽ, các nhà máy thuỷ điện từng thiếu nước như: Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Thác Bà…cũng đã có thể phát 100% công suất, nhưng hiện đang phát điện theo quy trình.

Nước lũ về ồ ạt, thủy điện Bản Vẽ vẫn phát điện theo điều tiết. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), ngày 4/8, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tăng nhanh; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ so với hôm qua.

Các nhà máy thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hiện phát điện theo quy trình vận hành và huy động của cơ quan điều hành; Khu vực Bắc Trung Bộ đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước trong 24 giờ tới về các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm chậm; Khu vực duyện hải Nam Trung Bộ giảm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 8/2023 các đợt nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện đan xen với mưa cục bộ ở Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.

Tập đoàn EVN cũng dự báo, tháng 8/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 825,8 triệu kWh/ngày, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do chủ động về các nguồn cung, trong đó lượng nước về hồ thủy điện ngày một tăng nên tỷ lệ huy động từ các dự án năng lượng tái tạo cũng tăng. Vì thế, EVN đặt mục tiêu vận hành hệ thống điện một cách an toàn, đảm bảo cân đối giữa các nguồn điện.

Tính đến ngày 4/8, đã có 74/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.999,86MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá, hợp đồng. Trong đó có 62 dự án (tổng công suất 3.399,41MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 59/62 dự án; Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất 3.181,41MW.

Có 17 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 859,52MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.

PHẠM DUY