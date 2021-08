'Nữ quái' ở Gia Lai thuê 2 ô tô trị giá gần tỷ đồng mang đi cầm cố

(VTC News) -

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo tìm chiếc xe ô tô là vật chứng nhãn hiệu Ford Ranger. Cơ quan điều tra cũng tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo tài sản của Nguyễn Thị Nhung (SN 1982, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Năm 2018, Nhung vào Gia Lai làm ăn và quen một người tên Huy. Nhung vay tiền của Huy rồi lên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) để đi sang Campuchia.

Tại đây, Nhung đến các sòng bạc cho các con bạc vay lại tiền để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, các con bạc thua lỗ, không có tiền trả cho Nhung nên bỏ trốn. Không có tiền trả lại cho Huy, Nhung nảy sinh ý định đi lừa đảo.

Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan Công an. (Ảnh: Minh Hiếu)

Ngày 1/6/2019, Nhung đến gặp bà P.T.T. (phường Trà Bá, TP. Pleiku) hỏi thuê 2 chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger BKS: 81C-154.43 và 81C-155.41, trị giá khoảng 900 triệu đồng để làm ăn. Nhung lần lượt mang 2 chiếc xe trên đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cầm cố lấy 240 triệu đồng để trả nợ cho Huy và tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện mình bị lừa, bà T. làm đơn tố cáo Nhung đến cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh và bắt giữ, khởi tố bị can, tạm giam Nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện chiếc xe ô tô BKS 81C-154.43 được bà T. tìm kiếm và chuộc lại, còn chiếc xe nhãn hiệu Ford Ranger BKS 81C-155.41 hiện không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo cho ai là bị hại của Nhung với thủ đoạn tương tự, hoặc tìm thấy chiếc ô tô BKS: 81C-155.41 thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh (số 267A Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) theo số điện thoại 0694329148 gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Hiếu, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.