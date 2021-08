'Nữ quái' 9X cầm đầu đường dây lô đề giao dịch trên 400 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 10/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng vừa đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Bùi Thị Bích Trâm (SN 1993, trú số 2 Y Jut, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cầm đầu.

Bùi Thị Bích Trâm (ngồi) và nhóm nghi can tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các nghi can thu giữ hơn 940 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Theo cơ quan điều tra, đường dây lô đề này hoạt động rất tinh vi, các nghi can thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber để trao đổi, giao dịch.

Qua điều tra ban đầu, nhóm người trong đường dây này móc nối với một số người ở tỉnh Khánh Hòa để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Đường dây số đề này hoạt động từ giữa năm 2020, hàng ngày số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an đánh giá đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Đắk Lắk với tổng số tiền giao dịch trên 400 tỷ đồng.