Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo The Paper, vụ tai nạn nghi do nổ than và khí đốt xảy ra tại mỏ than ở thành phố Bình Đỉnh Sơn (tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc) vào khoảng 14h55 ngày 12/1 (giờ địa phương). Thời điểm này có 425 người đang làm việc trong hầm mỏ .

Tính đến 14h hôm nay (13/1), có 10 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích. Ngoài ra, toàn bộ những người khác đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn.

Những thợ mỏ được giải cứu trên xe di chuyển đến nơi an toàn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đại diện ban quản lý khu mỏ cho biết, nhiều công nhân được giải cứu nhờ buồng trú ẩn, nơi bảo vệ công nhân làm việc trong hầm trước những tình huống cấp bách. Buồng cung cấp đầy đủ oxy, nước, thức ăn, thuốc sơ cứu,...Người này nhận định đây là vụ tai nạn nổ than và khí đốt do áp suất trong hầm mỏ gây ra.

Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Dù Trung Quốc nỗ lực cải thiện đảm bảo an toàn lao động tại các khu mỏ trong những thập kỷ gần đây, nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra.

Tháng trước, 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn khai thác mỏ ở ngoại ô thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

11 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ than khác ở tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 11 năm ngoái.

Tháng 2/2023, một vụ sập mỏ than ở vùng Nội Mông, miền bắc Trung Quốc khiến hàng chục người và phương tiện bị chôn vùi. Giới chức Trung Quốc tháng 6 cùng năm công bố thương vong, với số người thiệt mạng là 53.