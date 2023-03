Sập mỏ than tại Trung Quốc: Vẫn còn 47 người mất tích

Ngày 8/3, giới chức Trung Quốc xác nhận 47 người vẫn còn mất tích hoặc có thể đã tử vong trong vụ sập mỏ khai thác than xảy ra cách đây hai tuần ở thị trấn Minh A Lạp Thiện (Alxa).

Hiện, chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đã bước vào giai đoạn cuối.

Mỏ than lộ thiên do công ty địa phương Xinjing Coal Mining Co vận hành đã bị sập trong trận lở đất hôm 22/2 vừa qua, khiến hàng chục thợ mỏ bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Các xe cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập mỏ than ở thị trấn Minh A Lạp Thiện (Alxa), phía Bắc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) ngày 25/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, 6 người thiệt mạng trong khi 47 người vẫn mất tích. Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 47 công nhân.

Gần 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều công nghệ cao như viễn thám vệ tinh và giám sát tại chỗ, máy dò tìm kim loại,... cũng được ứng dụng.

Theo China Youth Daily, phát biểu sáng 8/3 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vương Tường Hỷ xác nhận trong 2 tuần qua, lực lượng cứu hộ không tìm thấy thêm người sống sót.

Với những bài học sâu sắc rút ra từ vụ việc, ông khẳng định trước mắt bộ sẽ tập trung ngăn ngừa các vụ tai nạn lớn tương tự tái diễn.

Bộ trưởng Vương Tường Hỷ cho biết giới chức sẽ xem xét tăng cường các biện pháp an toàn, tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn và áp dụng công nghệ tự động hóa trong các ngành có rủi ro cao.

Khu tự trị Nội Mông là một trong những khu vực sản xuất than lớn nhất của Trung Quốc. Các vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra khá thường xuyên tại nước này.

Lần gần đây nhất, tháng 12/2022, một mỏ khai thác vàng dưới lòng đất tại Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã bị sập khi có khoảng 40 công nhân đang làm việc.

Năm 2021, một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây bị ngập lụt làm 2 thợ mỏ thiệt mạng, 20 người khác được giải cứu kịp thời.

(Nguồn: vietnamplus)