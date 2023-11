Nhiều cán bộ, viên chức Lạng Sơn vi phạm nồng độ cồn

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cũng như để trở thành thói quen, văn hóa khi tham giao thông “đã uống rượu bia thì không lái xe”, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Công an Lạng Sơn phối hợp với công an các huyện, thành phố thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm.

Các tổ tuần tra thực hiện vào tất cả các khung giờ trong ngày, thường xuyên thay đổi vị trí chốt chặn để kiểm tra, xử lý. Các trường hợp vi phạm được phát hiện đều bị xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Ông Phan Ngô Cường, người dân phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn nêu quan điểm: “Việc kiểm tra nồng độ cồn theo tôi là rất tốt vì hạn chế được rất nhiều vụ tai nạn giao thông để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng.

Những người là cán bộ, đảng viên đáng ra phải gương mẫu hơn những người dân bình thường. Việc xử lý những trường hợp này phải theo đúng quy định, tất cả mọi người đều như nhau cả".

Theo thống kê, từ ngày 1/9-1/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, xử lý 2.492 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 2.506 phương tiện; tước 1.810 giấy phép lái xe; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần 11 tỷ 500 triệu đồng.

Trong các ca kiểm tra, lực lượng chức năng không loại trừ phương tiện của tổ chức, cá nhân nào. Khi phát hiện vi phạm, ngoài xử lý hành chính, CSGT cũng gửi thông báo vi phạm tới cơ quan quản lý đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... để có biện pháp xử lý.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng (1/9 - 1/11) thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 70 trường hợp là viên chức, cán bộ vi phạm nồng độ cồn.

Những trường hợp này công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị tại địa phương như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn, Phòng PC02, PC08, PA06 Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Lộc Bình, Công an TP Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng, Tập đoàn viễn thông Viettel Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn.