Khởi tố kẻ vi phạm nồng độ cồn, tông xe vào cảnh sát ở Bắc Ninh

(VTC News) -

VKSND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Đào (SN 1981, trú tại Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/10, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Từ Sơn tập trung kiểm soát các phương tiện đảm bảo an ninh trật tự và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ 19h30 đến 21h30 tại đường liên xã Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Kiểm sát viên lấy lời khai của Nguyễn Thế Đào. (Ảnh: VKSND Tp Từ Sơn).

Khoảng 20h10 cùng ngày, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe mô tô để kiểm tra nồng độ cồn thì Nguyễn Thế Đào quay đầu bỏ chạy, đâm vào chiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng, cán bộ Công an phường Phù Chẩn.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã bắt giữ, đo nồng độ cồn đối với Đào, phát hiện nồng đồ cồn ở mức 0,224 miligam/lít khí thở. Qua kiểm tra còn phát hiện Đào điều khiển xe mô tô không có đăng ký xe theo quy định, không có giấy phép lái xe.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thế Đào thừa nhận, do lo sợ bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có đăng ký xe theo quy định, không có giấy phép lái xe nên Đào đã quay xe bỏ chạy và đã điều khiển xe mô tô đâm vào thành viên tổ tuần tra khi bị ngăn cản việc trốn thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Từ Sơn làm rõ theo quy định pháp luật.