Hải Phòng: Để cán bộ vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

Trước những diễn biến phức tạp, đang có chiều hướng gia tăng về tình hình tai nạn giao thông tại TP Hải Phòng thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”. (Ảnh: Vũ Quỳnh)

“Đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”, nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình vi phạm thủ trưởng và lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm”, Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền TP Hải Phòng giao Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đơn vị công an các địa phương của TP Hải Phòng cần tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt đối với các tuyến đường Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn.

Công an TP Hải Phòng cũng thực hiện thường xuyên, quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là ô tô tải, ô tô đầu kéo sơ-mi rơ-moóc, chuyên chở container trên địa bàn thành phố.

Qua công tác tuần tra, các đơn vị cần kiểm soát và điều tra, xử lý TNGT kịp thời, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông như: cảnh báo, phòng ngừa TNGT đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT.

Lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; Tổ chức nhà trường, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực trường học.

Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng và bảo đảm trật tự ATGT tại các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông được giao làm chủ đầu tư; Thường xuyên kiểm tra, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

Sở Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT trong phạm vi quản lý; Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát. (Ảnh: Vũ Quỳnh)

Sở GTVT Hải Phòng có trách nhiệm đôn đốc UBND các cấp trong việc xử lý, cưỡng chế vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện.

Sở GTVT Hải Phòng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến tại khu vực mỏ, nhà ga, bến cảng… đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng xe, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe không bảo đảm điều kiện sức khỏe...

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông.

Ban An toàn Giao thông thành phố chủ trì cùng Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và các sở, ngành địa phương liên quan xác định, đánh giá nguyên nhân gia tăng tình trạng TNGT, đề xuất các giải pháp kiềm chế, giảm TNGT trên địa bàn thành phố.

Từ đó, các đơn vị chức năng tổng hợp, đề xuất UBND thành phố các kiến nghị với Trung ương về các tồn tại, bất cập liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT.

Ban An toàn Giao thông phối hợp với cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Ban An toàn Giao thông theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Tổ chức học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT. (Ảnh: Vũ Quỳnh)

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo tổ chức cứu chữa kịp thời nạn nhân trong các vụ TNGT, xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông trong các vụ TNGT.

Ngoài ra, Sở Y tế cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe, siết chặt quản lý đối với hoạt động này.

Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng cấp giấy khám sức khỏe có nội dung không chính xác, cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi; khi phát hiện các trường hợp vi phạm phải phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT; tổ chức học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm bảo đảm trật tự ATGT và đưa việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Theo báo cáo số liệu tình hình đảm bảo trật tự ATGT trong 10 tháng đầu năm 2023 (tính từ 15/12/2022 - 14/10/2023), tại TP Hải Phòng xảy ra 63 vụ, làm chết 52 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 16 (tăng 34,04%), số người chết tăng 12 (tăng 30%) và số người bị thương tăng 18 (tăng 138,5%), đặc biệt TNGT tăng rất cao trong thời gian gần đây, liên quan đến xe tải, xe container, sơmi rơ-moóc. Riêng tháng trong tháng 10 (từ 15/9-14/10) xảy ra 24 vụ, làm chết 13 người, bị thương 20 người, so với cùng kỳ, số vụ tăng 19 vụ (tăng 380%), số người chết tăng 10 người (tăng 333%), số người bị thương tăng 18 người (tăng 900%).