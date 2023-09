Nhật Bản trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ tháng 6 đến tháng 8, JMA đã ghi nhận nhiệt độ trung bình mùa hè “cao hơn đáng kể” ở miền Bắc, miền Đông và miền Tây Nhật Bản.

Thông báo cho biết “sự bất thường về nhiệt độ trung bình ở Nhật Bản, dựa trên quan sát tại 15 địa điểm, là tăng 1,76 độ C, vượt xa so với năm 2010 (tăng 1,08 độ C), mức cao nhất kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu vào năm 1898 và cao nhất vào mùa hè”.

Tại nhiều địa điểm như thành phố Itoigawa, tỉnh Niigata, “không chỉ nhiệt độ tối đa mà nhiệt độ tối thiểu cũng đạt mức cao kỷ lục”. Thành phố Itoigawa của tỉnh Niigata ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 31,4 độ C vào ngày 10/8, trở thành nhiệt độ tối thiểu hằng ngày cao nhất ở Nhật Bản.

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 29/6/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

So với những năm có nhiệt độ trung bình mùa hè đặc biệt cao (2010, 2013, 2018 và 2022), số ngày cực nóng tăng đáng kể từ cuối tháng 7 trở đi lên mức cao nhất kể từ năm 2010. Tháng 7/2023 chính thức là tháng nóng nhất trong 100 năm qua ở Nhật Bản, với ít nhất 53 người tử vong vì sốc nhiệt và gần 50.000 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.