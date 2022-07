Nhật Bản phát triển thiết bị ngăn ngừa trẻ em bị bỏ lại trong xe

Các công ty công nghệ Nhật Bản đang chạy đua nhằm tung ra các sản phẩm, có thể góp phần chấm dứt các sự cố xảy ra trong mùa Hè gần đây, liên quan đến việc trẻ em bị bỏ lại trong các phương tiện dưới thời tiết nắng nóng nguy hiểm.

Cybernetech - một công ty phát triển thiết bị điện tử có trụ sở tại Nogata, tỉnh Fukuoka, đang thiết kế hệ thống có thể phát hiện trẻ em bị bỏ lại trong xe thông qua bộ cảm biến tích hợp, xác định xem có còn người trên xe buýt hay ghế lái hay không, đồng thời theo dõi nhiệt độ và tình trạng chuyển động của xe.

Cybernetech bắt đầu thử nghiệm hệ thống trên tại các trường mẫu giáo ở Nogata hồi cuối năm 2021, sau vụ 1 cậu bé 5 tuổi tử vong do sốc nhiệt sau khi bị bỏ quên trên xe buýt của trường.

Thông qua hệ thống, nhà trường có thể nắm được tình hình bên trong xe bằng cách truy cập vào chương trình theo dõi trên máy tính qua mạng không dây. Trong trường hợp bị bỏ lại trong xe, các em nhỏ chỉ cần nhấn nút "chuyển cuộc gọi", máy tính sẽ phát ra cảnh báo cho các nhân viên nhà trẻ để kịp thời đưa ra giải pháp. Với hệ thống này, ngay cả khi các cơ sở mẫu giáo bận rộn, các nhân viên vẫn có thể thường xuyên kiểm tra tình hình trên xe buýt.

Trong khi đó, một công ty khác là Topping Printing đã giới thiệu 1 hệ thống theo dõi thông qua thiết bị dạng đồng hồ đeo tay và đã được thử nghiệm tại trường mẫu giáo Kiitos tại Chiba từ mùa Thu năm ngoái. Thiết bị này không chỉ hiệu quả trong việc theo dõi tung tích của trẻ mà còn theo dõi sinh trắc học như mạch và huyết áp cùng các chỉ số khác về sức khỏe thể chất của người đeo.

Ngoài ra, công ty Sanyo Trading có trụ sở tại Tokyo đang chuẩn bị giới thiệu các cảm biến, do các công ty châu Âu phát triển có thể lắp đặt trên xe buýt, tại thị trường Nhật Bản.

Nhiều người đã ủng hộ việc giới thiệu những công nghệ mới nhằm ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra tại các trường mầm non, nơi thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nhân viên.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Masako Maeda thuộc Đại học Konan, Kobe, chuyên gia về hệ thống giám sát trường mầm non, mặc dù công nghệ có thể giảm thiểu tai nạn nhưng ý thức về an toàn mới là quan trọng nhất và nhân viên mầm non phải được đào tạo để tránh tai nạn.

Bà cho rằng nên ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý các thủ tục giấy tờ và các công việc khác nhằm giảm gánh nặng cho nhân viên nhà trẻ, giúp họ có nhiều thời gian tương tác với trẻ hơn.