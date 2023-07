Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng 2023

Đây là Sách trắng đầu tiên được công bố sau khi Nhật Bản tiến hành sửa đổi ba văn kiện quốc phòng chiến lược vào cuối năm ngoái. Với độ dài 510 trang, Sách trắng năm nay tập trung vào các trọng tâm chính như bày tỏ sự quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như hợp tác quân sự Nga - Trung đang được đẩy mạnh. Đồng thời cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine và chương trình phát triển tên lửa/hạt nhân của Triều Tiên cũng là mối quan tâm chính của Tokyo.

Sách trắng Quốc Phòng Nhật Bản 2023. (Ảnh: NHK)

Báo cáo ghi nhận triển vọng việc Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 và ưu thế quân sự ngày càng tăng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và là mối đe dọa an ninh đặc biệt là đối với các đảo phía Tây Nam của Nhật Bản bao gồm đảo Okinawa.

Ngoài ra, Sách trắng dành hẳn 1 chương mới để mô tả về 3 tài liệu quốc phòng vừa được sửa đổi, trong đó có “Chiến lược An ninh Quốc gia” là văn bản chính sách cao nhất về an ninh quốc gia cung cấp các hướng dẫn chiến lược trong nhiều lĩnh vực, không chỉ bao gồm ngoại giao và quốc phòng, mà còn cả an ninh kinh tế và công nghệ thông tin. Tại đây, Nhật Bản tái khẳng định việc trang bị “khả năng phản công” là “bước ngoặt lớn” trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản thời hậu chiến và giải thích kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP từ năm tài khoá 2027.

Hoàng Nguyễn (Nguồn: VOV-Tokyo)