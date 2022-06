Nhập khẩu dầu thô từ Nga vào Trung Quốc tăng kỷ lục 55%

(VTC News) -

Nga đã vượt qua Ả-rập Xê-út trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Bắc Kinh, với nguồn dầu giá rẻ trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, lượng dầu Nga nhập khẩu vào nước này, bao gồm phần được bơm ở đường ống ở đông Siberia qua Thái Bình Dương, và phần trên các chuyến hàng bằng đường biển từ các cảng ở châu Âu và Viễn Đông Nga, đã đạt tổng cộng gần 8,42 triệu tấn. Con số tăng kỷ lục 55% so với một năm trước, tương đương khoảng 1,98 triệu thùng/ngày (bpd) và tăng so với 1,59 triệu thùng/ngày hồi tháng 4.

Các thùng dầu khí tại một cảng Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các công ty Trung Quốc, bao gồm tập đoàn lọc dầu khổng lồ Sinopec và Zhenhua Oil do nhà nước điều hành, đã tăng cường mua dầu Nga sau khi các nhà kinh doanh dầu mỏ phương Tây rút lui vì các lệnh trừng phạt.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Ngoài Nga, Trung Quốc nhập khẩu 7,82 triệu tấn dầu từ Ả-rập Xê-út trong tháng 5, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 1,84 triệu thùng/ngày. Con số này giảm so với mức 2,17 triệu thùng/ngày hồi tháng 4.

Bên cạnh đó, dữ liệu hải quan công bố hôm 20/6 cũng cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 260.000 tấn dầu thô của Iran vào tháng 5. Đây được cho là chuyến hàng dầu Iran thứ ba sang Trung Quốc kể từ tháng 12/2021, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Theo đó, mức nhập khẩu từ Iran gần tương đương 7% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong khi đó, lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Malaysia - nơi được cho là thường dùng làm điểm trung chuyển đối với dầu có nguồn gốc từ Iran và Venezuela, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 2,2 triệu tấn.

Nhập khẩu dầu từ Brazil sang Trung Quốc giảm 19% so với một năm trước xuống 2,2 triệu tấn, được cho là do nhà xuất khẩu Mỹ Latinh phải đối mặt sự cạnh tranh về giá so với dầu Iran và Nga.

Tổng thể, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng gần 12% trong tháng 5 lên 10,8 triệu thùng/ngày, so với mức trung bình năm 2021 là 10,3 triệu thùng/ngày.

Theo báo cáo hải quan, Trung Quốc không nhập khẩu từ Venezuela. Các công ty dầu mỏ nước này đã tránh mua từ quốc gia Nam Mỹ từ cuối năm 2019 vì lo ngại vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.