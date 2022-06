Trung Quốc - Ấn Độ tranh thủ mua dầu rẻ của Nga

(VTC News) -

Theo dữ liệu từ Refinitiv, Trung Quốc đã nhập 800.000 thùng xăng dầu mỗi ngày của Nga vào tháng trước. Con số này không bao gồm dầu được vận chuyển qua đường ống. Khối lượng đã tăng hơn 40% so với tháng 1. Động thái nàu cho thấy Trung Quốc đang tranh thủ tìm mua nguồn dầu thô giá rẻ của Nga.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu Nga từ đường biển của Ấn Độ cũng tăng vọt từ mức 0 trong tháng 1 lên gần 700.000 thùng/ngày vào tháng 5.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu từ tháng 1 đến tháng 4 đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà kinh tế Takayuki Nogami thuộc Japan Oil, Gas and Metals National của Nhật Bản cho biết: "Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm giảm số lượng người mua dầu, đồng nghĩa với việc dầu thô của Nga có thể được mua với giá rẻ".

Sau hành động tương tự của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấm nhập khẩu dầu của Nga vào tuần trước. Theo đó, EU ngay lập tức ngừng nhập khẩu đối với 2/3 lượng dầu từ Moskva. Khối có kế hoạch kết thúc khoảng 90% lượng mua dầu từ Nga vào cuối năm nay. Nhiều công ty ở các nền kinh tế phương Tây cũng đang né việc mua dầu Nga.

Do đó, dầu thô Urals của Nga, vốn ràng buộc về giá bán với thị trường châu Âu, hiện giao dịch quanh mức 90 USD/thùng. Ngược lại, dầu thô Brent chuẩn quốc tế có giá bán cao hơn khoảng 35 USD.

Dầu thô ESPO của Nga - chủ yếu xuất khẩu sang châu Á, có giá khoảng 94 USD/thùng, thấp hơn khoảng 20 USD so với dầu thô Dubai - vốn được coi là chuẩn mực của châu Á. Trong khi đó, đầu năm nay giá chỉ chênh lệch vài USD.

Than của Nga cũng được hưởng lợi. Theo dữ liệu từ Argus Media, bất chấp lệnh cấm nhập khẩu của phương Tây, giá dao động quanh mức 148 USD/tấn vào cuối tháng 5. Ấn Độ, Trung Quốc và một số nhà nhập khẩu khác đã hỗ trợ, mua than từ Nga.

Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh hàng hóa tại Goldman Sachs, ông Toshiyuki Makabe, cho biết, đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giá châu Á nằm trong khoảng 20 USD/1 triệu Btu (Btu là đơn vị nhiệt của Anh, thường được sử dụng ở Mỹ), nhưng LNG của Nga ở Trung Quốc "đang được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể".

Bắc Kinh mua LNG của Nga trong tháng 5 bằng với khối lượng đầu năm, bởi Trung Quốc đang phong tỏa vì COVID-19. Tuy nhiên, nhập khẩu có thể tăng trở lại vào mùa hè này do nhu cầu điều hòa không khí.

Mỹ và châu Âu đang hối thúc Trung Quốc và Ấn Độ kiềm chế mua dầu và than của Nga. Nhưng nguồn cung cấp giá rẻ của Nga mang lại lợi thế kinh tế to lớn do giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tháng trước, Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên của Ấn Độ cho biết "năng lượng mua từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của Ấn Độ". Bộ này cảnh báo việc rút lại hàng nhập khẩu của Nga "sẽ dẫn đến biến động và bất ổn hơn nữa, làm tăng giá thị trường quốc tế".