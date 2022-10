Ngày 24/10, Công an thị trấn Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đánh ghen, cắn rách tai một cô gái, người phụ nữ gây án đến công an trình diện vào tối 23/10.

Chị này tên là N.N.H. (30 tuổi, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh). Chị H. nói, thời gian này gia đình đang xảy ra mâu thuẫn tình cảm khi chị nghi ngờ chồng có bồ.

Cụ thể, chiều 22/10, khi đi siêu thị thì chị vô tình phát hiện ra chồng đang chở 1 cô gái trẻ. Bộc phát sự tức tối, chị đã đạp vỡ kính trước và lao vào xe, xô xát với cô gái trẻ ngồi bên trong. Cô gái này bị cắn rách một phần tai bên trái.

Người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn rách tai cô gái trẻ trong clip gây bão mạng ở Thanh Hóa khai rằng, cô vô tình phát hiện chồng đi cùng người khác trên xe ô tô nên bức xúc lao ra chặn đường rồi hành hung.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe nên công an địa phương chuyển hồ sơ lên Công an huyện điều tra, xử lý. Riêng đối với cô gái bị cắn rách tai, công an chưa làm việc được vì nạn nhân được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Trước đó, vào chiều 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ trèo lên nắp capo xe ôtô 4 chỗ rồi đạp vỡ kính, sau đó xông vào xe rách tai cô gái trẻ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xác định người đàn ông điều khiển chiếc xe trên và người phụ nữ đạp vỡ kính là 2 vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh), giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang trong thời gian làm thủ tục ly hôn.

Cô gái bị đánh ghen là người phía Nam, trong lúc người chồng mượn xe ôtô đi đón cô gái từ sân bay Thọ Xuân về thì người vợ phát hiện, tìm đến chặn xe dẫn tới sự việc trên.