Diệp Bảo Ngọc làm 'tiểu tam', bị đánh ghen tơi bời trong phim mới

(VTC News) -

Xuất hiện trên sóng VTV3 tối 22/11 với tập đầu tiên trong bộ phim "Ranh giới yêu thương" gồm 5 tập nằm trong chuỗi "Xin chào hạnh phúc", Diệp Bảo Ngọc tái xuất màn ảnh với nhân vật Bảo Vy, là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại toát lên khí chất kiên định, mạnh mẽ.

Tuy tốt nghiệp ngành marketing nhưng cô gái trẻ lại có sở thích làm bánh, cô cùng bạn thanh mai trúc mã Đình Phúc (Phúc Zelo) khởi nghiệp với niềm đam mê này bằng một cửa tiệm nhỏ. Với cá tính dịu dàng nhưng quyết liệt, thông minh và giàu lòng nhân ái, Bảo Vy mong muốn mang lại những giá trị nhân văn trong ngay cách sống và làm việc của mình bằng những điều thiết thực. Với sự tốt bụng, cô gái trẻ được những người xung quanh yêu mến, nhưng cũng từ đó mối quan hệ tình cảm của Bảo Vy trở nên nhiều sóng gió khi gia đình xảy ra nhiếu vấn đề.

Ở "Ranh giới yêu thương", Diệp Bảo Ngọc bị mẹ ruột của mình là bà Dung do NSƯT Hạnh Thúy thủ vai ép cặp bồ với Danh - ông chủ của một công ty bánh kẹo để hưởng khối tài sản khổng lồ do Trường Thịnh đóng. Với một câu chuyện đầy tính drama từ ông chủ và cùng vợ Nhã Băng do Lâm Kỳ Nguyên thủ vai sẽ tạo ra bộ 3 gay cấn qua từng phân cảnh trong phim. Nữ diễn viên họ Diệp cho biết, trong bộ phim này cô làm "tiểu tam" và bị đánh ghen tơi bời, đây là một trải nghiệm đầu tiên sau nhiều năm làm phim mà cô chưa từng nghĩ tới.

Là một người cho vay nặng lãi, bà Dung bày mưu tính kế để con gái mình giành lấy cổ phần từ công ty bánh kẹo của ông chủ trẻ. Bộ phim gồm 5 tập sẽ được tiếp tục lên sóng với những tình huống kịch tính và cả giá trị nhân văn đằng sau câu chuyện tiền và tình.

Diệp Bảo Ngọc cho biết cô sẽ hoạt động phim ảnh sôi nổi hơn trong năm 2022. Hiện tại ngoài tham gia các dự án phim ảnh thì bà mẹ trẻ còn hăng say tập luyện boxing để chuẩn bị tham gia vào một chương trình về võ thuật.