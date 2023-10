Người đàn ông nghi ngáo đá chém người ở TP.HCM: Ít nhất 6 người bị thương

(VTC News) -

Tối 16/10, Công an Quận 3 (TP.HCM) thông tin, đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông cầm dao tấn công người dân rồi tự sát.

Hình ảnh người đàn ông khỏa thân tự cắt cổ mình sau khi cầm dao tấn công hàng loạt người dân trên đường.

Theo lực lượng chức năng, danh tính nghi phạm được xác định là D.G. (23 tuổi, sống cùng anh trai ở Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức). Nghi phạm làm nghề giao nước đá.

Trước đó, sáng cùng ngày, G. cùng anh trai đi giao nước đá trên địa bàn quận 3. Khi người anh đang giao nước đá cho khách thì G. bất ngờ có biểu hiện bất thường, cởi hết quần áo và lấy một cây dao của người dân bên đường rồi đuổi đâm nhiều người đi đường.

Nhận được tin báo, Công an quận 3 đã có mặt tại hiện trường để truy đuổi nghi phạm. Khi G. chạy đến trước số nhà 27C đường Bàn Cờ (thuộc phường 3, quận 3), nghi phạm bất ngờ dùng dao tự cắt cổ mình và tử vong sau đó.

Theo Công an quận 3, hiện tại có ít nhất 6 người dân bị thương do G. gây ra, trong đó có một nạn nhân là bảo vệ đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, phải thở máy. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ (trong đó có một cụ bà 80 tuổi và một người bị tâm thần).

Hiện trường nơi người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao đuổi đâm người đi đường.

Trước đó, hàng loạt vụ việc xôn xao dư luận do người bị ngáo đá gây ra. Ngày 1/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, đơn vị vừa kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu do cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy. Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy vào căn hộ kéo người này ra nhưng ko chịu ra nên bị thương.

Tháng 3/2023, tại quận 12, TP.HCM, cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm nghi con bị ngáo đá đâm mẹ ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, người dân sống trong hẻm đường TTH29 nghe tiếng la hét từ ngôi nhà của bà N. (56 tuổi). Một cô gái từ trong nhà bà N. chạy ra ngoài kêu cứu. Mọi người vào bên trong căn nhà phát hiện V. (con ruột bà N.) cầm hung khí dính nhiều máu. Cạnh đó là thi thể bà N. với nhiều thương tích.

V. có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, nghi ngáo đá. V. dùng hung khí tấn công những người tới và cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế V. nhưng người này chống trả quyết liệt. Công an sau đó phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương V. để khống chế, rồi áp giải đi.