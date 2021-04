Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc, nói ‘phải tìm đến cùng' nguồn gốc COVID-19

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn với NBC, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cáo buộc Trung Quốc không cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng như cung cấp tính minh bạch trong nỗ lực tìm hiểu, làm rõ nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

“Kết quả là SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn và thực sự nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra”, Ngoại trưởng Anthony Blinken cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Hôm 30/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng chỉ trích Trung Quốc đã không công bố dữ liệu đầy đủ cho các chuyên gia quốc tế. Theo ông Tedros, nhóm chuyên gia cho biết họ đã gặp khó khăn khi tiếp cận các dữ liệu gốc. Do đó, người đứng đầu WHO hy vọng các nghiên cứu trong tương lai sẽ gặp thuận lợi trong việc chia sẻ thông tin.

Báo cáo của WHO, được viết với sự tham gia từ các nhà khoa học Trung Quốc, được công bố vào thời điểm đó cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã được truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác và việc rò rỉ trong phòng thí nghiệm là “cực kỳ khó xảy ra”.

“Sự việc này lý giải tại sao cần phải có một hệ thống an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn để đảm bảo những việc tương tự không xảy ra một lần nữa. Các cải cách phải bao gồm cam kết về tính minh bạch, chia sẻ thông tin và quyền tiếp cận cho các chuyên gia và phải có sự tham gia, cam kết từ Trung Quốc”, ông Blinken nói.

Theo Ngoại trưởng Anthony Blinken, điều quan trọng là “cần làm rõ nguồn gốc gây đại dịch để chúng ta nắm được đầy đủ những gì đã xảy ra, qua đó có cơ sở, kinh nghiệm tốt nhất để có thể ngăn đại dịch tương tự xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu sâu vấn đề này”.

Khi báo cáo của WHO được công bố vào tháng 3, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác đã kêu gọi Trung Quốc cấp cho các chuyên gia độc lập “quyền truy cập đầy đủ” vào tất cả dữ liệu về đợt bùng phát ban đầu của đại dịch vào cuối năm 2019.