Ngộ độc pate Minh Chay: Đơn vị cấp phép, thẩm định an toàn thực phẩm nói gì?

Pate Minh Chay được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng 1 thì đến tháng 8 phát hiện độc tố Clostridium botulinum typ B trong sản phẩm.

Trước thực trạng trên, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của đơn vị cấp phép, kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (doanh nghiệp sản xuất pate Minh Chay).

Sản phẩm pate Minh Chay chứa độc tố Clostridium botulinum typ B.

Ngày 3/9, trả lời VTC News, ông Ngô Đình Loát, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội cho biết, ngành Nông nghiệp là đơn vị quản lý về mặt Nhà nước đối với Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Trong đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội là đơn vị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho đơn vị này.

Theo ông Loát, vào tháng 1/2018, Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới đăng kí kinh doanh chế biến thực phẩm chay (bò, gà, cá, pate…), rang và đóng gói các loại hạt (hạnh nhân, điều, thông, bí xanh, hướng dương, macca, óc chó, vừng), tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Đến 3/1/2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty trên.

Đơn vị này công bố 13 sản phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm: Pate Minh Chay, Pate Nấm Hầu thủ, Ruốc Nấm Heri vị hảo hạng…

“Trong việc thẩm định để cấp điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo thông tư 38 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hướng dẫn 3 mức A, B, C, thì Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới xếp loại B (cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng vẫn còn một số sai lỗi, tuy nhiên không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm)”, lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội cho hay.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội.

Bên cạnh việc thẩm định, cấp phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản còn tổ chức hậu kiểm tra đơn vị loại B này 1 năm 1 lần, tái kiểm tra việc duy trì.

Vào tháng 5 vừa qua, được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thực hiện nội dung giám sát về an toàn thực phẩm ngẫu nhiên 2 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới là pate Minh Chay và Ruốc nấm cháy tỏi.

Kết quả cho thấy, hai mẫu sản phẩm trên đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu phân tích như dư lượng bảo vệ thực vật, kim loại nặng và dư lượng chất bảo quản.

Trước câu hỏi tại sao Chi cục không lấy mẫu 13 sản phẩm của công ty này để kiểm tra, ông Ngô Đình Loát cho hay, do việc kiểm nghiệm nhiều chỉ tiêu kéo theo tốn kém nên chọn ngẫu nhiên mẫu những sản phẩm có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm để phân tích.

“Họ sản xuất nhiều nhưng việc kiểm nghiệm tốn kém, đồng thời có nhiều chỉ tiêu phải kiểm nghiệm nên cơ quan sẽ nhận định nhận diện sản phẩm có yếu tố nguy cơ để phân tích”, ông Loát chia sẻ.

Theo vị này, đơn vị này dự kiến sẽ kiểm tra chấp hành các quy định an toàn thực phẩm của công ty trên vào tháng 9 tới đây.

Tuy nhiên, từ 13-18/8/2020, các cơ sở y tế phát hiện 9 ca bệnh nghi ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm do công ty này cho thấy bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn cự độc có thể gây chết người.

“Để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, sản xuất thì theo quy định của luật, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về điều này”, ông Loát nói và cho biết khi có vấn đề về an toàn thực phẩm thì lúc này mới có sự vào cuộc của cơ quan y tế.

Ông Loát cũng nhận định, việc kiểm tra nhiều cũng không mang lại hiệu quả bởi trách nhiệm trên hết là sự tự giác của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ đang muốn tạo thông thoáng cho doanh nghiệp nên không phải lúc nào thích là kiểm tra.

“Trừ khi doanh nghiệp đó có dấu hiệu vi phạm, thì sẽ có kiểm tra, còn kiểm tra nhiều quá lại vi phạm quy định”, ông Loát chia sẻ.

Video: Dấu hiệu ngộ độc pate Minh Chay thế nào?