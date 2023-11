Ngăn chặn hỗn chiến, công an phát hiện loạt vũ khí nóng

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Đinh Hoàng Phúc (Phúc axit, 36 tuổi) về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Bị can Phúc bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Theo đó, khuya 25/10 vừa qua, Công an huyện Thủ Thừa nhận được tin báo có 2 nhóm khoảng 30 người phát sinh mâu thuẫn nên mang theo hung khí nóng hẹn nhau giải quyết. Vị trí 2 nhóm chọn là khu vực ngã ba Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Khi cả hai nhóm này trên đường đến nơi "thách đấu" thì phát hiện Công an huyện và thị trấn Thủ Thừa tuần tra nên đã giải tán.

Qua xác minh thông tin, Công an xác định được đối tượng cầm đầu là Đinh Hoàng Phúc, hiện đang ngụ ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Công an huyện Thủ Thừa đã tìm đến chỗ Phúc thuê trọ thì phát hiện có 10 đối tượng tụ tập và có mang theo hung khí. Tại đây, công an cũng phát hiện một số vũ khí nóng tự chế gồm: 176 viên pháo có khối lượng gần 8 kg, 2 cây búa rìu, 1 đao tự chế, 1 kiềm, 5 cây chĩa tự chế, 1 dao phóng lợn, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 6 chai bom xăng tự chế, 1 chai xăng…

Vũ khí thu giữ từ các đối tượng. (Ảnh: C.A)

Ngoài đối tượng Phúc, Công an huyện Thủ Thừa cũng làm việc với Đỗ Minh Tuyền (34 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa - là đàn em của Phúc). Tuyền khai nhận có cất giấu tại nhà nhiều loại hung khí và súng, đạn.

Công an huyện Thủ Thừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Tuyền và phát hiện, thu giữ gồm: 3 viên đạn, 2 vỏ đạn, 2 thân súng, 1 nòng súng ngắn, 1 ổ đạn, 1 súng hơi, 1 bịch đạn chì, 1 cây kiếm Nhật, dao tự chế...

Hiện, Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.