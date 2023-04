Tạm giam nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Đắk Nông

(VTC News) -

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

3 người này gồm: Trần Văn Sỹ (39 tuổi); Phạm Văn Hoàng (45 tuổi, cùng trú xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) và Đặng Đình Tùng (41 tuổi, trú thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Cơ quan Công an cũng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao, 143 viên đạn vũ khí quân dụng và hàng trăm viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn các loại.

Số vũ khí quân dụng trái phép bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua súng, đạn săn hàng hiệu.

Riêng Trần Văn Sỹ tìm kiếm, săn lùng và đặt mua các bộ phận của súng từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí có cả các nguồn trên mạng, từ đó nghiên cứu, tự chế thành khẩu súng có lực bắn mạnh, xa hơn so với các khẩu súng bình thường.

Sau khi chuẩn bị súng, các đối tượng nhiều lần rủ nhau đi săn bắn tại các khu rừng lâm sinh thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hiện cả 2 vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

HIỀN MAI