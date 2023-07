Bắt giữ kẻ bị truy nã tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, từng có 6 tiền án

(VTC News) -

Ngày 18/7, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Long Xuyên bắt giữ Lâm Hồng Phúc (SN 1981, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - đang bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng - khi đang lẩn trốn tại một tiệm game bắn cá thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Lâm Hồng Phúc tại Cơ quan An ninh điều tra.

Theo hồ sơ, chiều ngày 22/1/2023, sau khi nhận tin báo của quần chúng về việc Lâm Hồng Phúc cầm súng đe doạ những người đang chơi bài tại khu vực hẻm 2, khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, Công an phường Mỹ Thạnh triển khai lực lượng tuần tra, phát hiện Phúc đang ngồi uống cà phê tại khu vực khóm Thới Hoà nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên người Phúc 1 khẩu sùng ngắn, loại rulo ZP-5 và 16 viên đạn. Sau đó, Phúc được cho gia đình bảo lãnh chờ điều tra thì Phúc bỏ trốn.

Tang vật bị thu giữ.

Sau khi xác định khẩu súng thu giữ của Phúc là vũ khí quân dụng, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lâm Hồng Phúc về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đến ngày 26/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Phúc.

Theo công an, Phúc là từng có 6 tiền án về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Hoàng Thọ