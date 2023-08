Nga nói Ukraine mất hơn 43.000 lính sau hai tháng phản công

(VTC News) -

Theo báo cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 4/8, Moskva ước tính Kiev chịu tổn thất hơn 43.000 quân trong tháng 6 và tháng 7 khi nỗ lực phản công nhằm vào các vị trí của Nga. Cơ quan này cho biết, tỷ lệ thương vong trên được phản ánh qua việc phá hủy số lượng lớn vũ khí Ukraine.

Hơn 4.900 vũ khí hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị phá hủy trong hai tháng phản công, trong đó bao gồm 26 máy bay, 9 trực thăng cùng 1.831 xe tăng và thiết giáp các loại.

Lực lượng Ukraine đã mất 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine còn thiệt hại đáng kể vũ khí bộ binh, bao gồm 747 lựu pháo và súng cối. Trong số này có 76 lựu pháo M777 do Mỹ chế tạo và 84 tổ hợp pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ, Pháp và Đức.

Moskva ước tính Kiev chịu tổn thất hơn 43.000 quân và 4.900 vũ khí hạng nặng trong hai tháng phản công. (Ảnh: WNG).

Cuộc phản công của Kiev bắt đầu vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn vì thiếu vũ khí phương Tây. Bất chấp việc Mỹ và đồng minh đổ hàng chục tỷ USD để cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine, Kiev vẫn đạt được rất ít bước tiến trong cuộc phản công.

Nhiều đồng minh của Ukraine tỏ ra lo ngại về việc liệu các loại vũ khí hàng chục tỷ USD của Mỹ và châu Âu có khả năng giúp quân đội Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không.

Giới chức Ukraine cho rằng, kết quả không mấy khả quan của đợt tổng phản công này là do phương Tây đã không gửi hỗ trợ quân sự kịp thời. Theo họ, việc cung cấp vũ khí sớm hơn sẽ cho phép Kiev tiến hành chiến dịch trước khi quân đội Nga xây dựng tuyến phòng thủ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 3/8 nhận định: "Các bụi cây và lớp cỏ dại mọc dày khắp chiến trường giúp ngụy trang cho các vị trí phòng thủ của Nga và khiến các bãi mìn phòng thủ khó rà phá hơn".

Phương Thảo (Nguồn: russian.rt.com)