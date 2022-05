Nga khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaisev trong cuộc họp báo ngày 6/5 nêu rõ, trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân được ghi rõ trong học thuyết quân sự của Nga và vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Zaisev khẳng định Nga giữ vững nguyên tắc, theo đó trong chiến tranh hạt nhân sẽ không có bên chiến thắng vì vậy không được phép khơi mào chiến tranh hạt nhân. Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, vùng Donbass, trong xung đột Nga-Ukraine ngày 6/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, ông Zaisev nhấn mạnh Nga cần phải sẵn sàng với mọi diễn biến tình hình trong không gian truyền thông cũng như trên thực địa.

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi - liệu Anh có nên lo ngại về phát biểu trên truyền hình Nga về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Anh - ông Zaisev cho biết, Nga xem câu hỏi này là mưu toan vụng về chuyển sự tập trung của dư luận từ tình hình Ukraine sang thảo luận các vấn đề phi lý.

Ông cho biết, Bộ Ngoại giao Nga không biết rõ phóng viên hỏi về phát biểu nào trên truyền hình Nga nhưng chắc chắn đây không phải phát biểu chính thức của chính quyền Nga.

Ông Zaisev cho rằng, nguy cơ an ninh không do truyền hình Nga tạo ra mà do hành động không xây dựng của chính quyền các nước phương Tây, trong đó có Anh

Ông nhấn mạnh, đại diện Nga nhiều lần đưa ra bình luận đầy đủ về vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nhấn mạnh, cần tuân thủ chặt chẽ sự nhất trí đã đạt được giữa các nước về việc không được phép để xảy ra chiến tranh hạt nhân, cũng như xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân để tránh nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân.