New Zealand vinh danh cựu du học sinh Việt Nam nổi bật năm 2020

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán New Zealand hôm 26/11 tổ chức Lễ Vinh danh Cựu du học sinh New Zealand nổi bật năm 2020 (New Zealand Outstanding Alumni Awards 2020), dành cho 6 cá nhân ưu tú đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và tích cực đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews cho biết: “6 cựu sinh viên xuất sắc này đã thể hiện tư chất lãnh đạo nổi bật và có những thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho các cựu sinh viên Việt Nam trong hiện tại và tương lai”.

“Có thể nói thành công của các cựu sinh viên này đã phần nào phản ánh chất lượng của giáo dục New Zealand. Họ là những hình mẫu về công dân toàn cầu mà New Zealand hướng tới. New Zealand cam kết hỗ trợ Việt Nam tạo nên lớp lãnh đạo trong tương lai... Các cựu sinh viên là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ song phương giữa hai nước New Zealand - Việt Nam, với bề dày 45 năm", bà Wendy Matthews cho biết thêm.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews và bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam của ENZ (ngoài cùng bên phải) chia vui cùng các cựu sinh viên được vinh danh.

Giải thưởng ‘New Zealand Outstanding Alumni Award 2020’ nhằm tôn vinh các thành tựu nổi bật và các nỗ lực bền bỉ của các cựu du học sinh New Zealand trong hành trình phát triển và khẳng định bản thân ở các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Đây cũng là sự ghi nhận ảnh hưởng tích cực của nền giáo dục New Zealand trong việc trang bị các kỹ năng đón đầu tương lai, tư duy mở, cũng như làm giàu thêm vốn sống cho các du học sinh khi theo học tại đây.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Đông Á của ENZ cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về các cựu du học sinh nhận giải ngày hôm nay, đồng thời cũng vui mừng khi nhận thấy những giá trị tích cực mà trải nghiệm du học tại New Zealand đã mang lại cho sự nghiệp và cuộc sống của họ. Thật thú vị khi được nghe những chia sẻ về hành trình sau khi tốt nghiệp và những bài học ở New Zealand đã được áp dụng vào thực tế cuộc sống của mỗi cá nhân như thế nào".

Anh Nguyễn Quang Đạt, Cơ trưởng Airbus A320 tại Hãng hàng không Pacific Airlines là 1 trong 6 cá nhân ưu tú nhận giải thưởng Cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020. Là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam khi 23 tuổi, với Quang Đạt, New Zealand là nơi lần đầu tiên đưa giấc mơ bay lượn trên bầu trời của mình trở thành sự thật.

“Giáo dục New Zealand được diễn đạt bằng “sự tử tế”. Tôi đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, và phải nói một lời công tâm rằng, người dân New Zealand là những người thân thiện và mến khách nhất tôi từng gặp. Với một cậu bé 19 tuổi lần đầu đi du học, sự tử tế của những con người ở đây là điều mà tới giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Vì nó đã giúp giảm đi rất nhiều những khó khăn mà tôi gặp phải trong quá trình huấn luyện bay”, anh chia sẻ.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh, Đại diện quốc gia - Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) cho biết: “Tôi chọn từ ‘toàn diện’ để miêu tả ấn tượng của tôi về nền giáo dục New Zealand. Vì ngoài những kiến thức học thuật, trải nghiệm du học tại đây sẽ cho bạn những hiểu biết xã hội và kỹ năng mềm, cách sống cân bằng và gần gũi với thiên nhiên và cộng đồng. Phong cách giáo dục mà tôi được thụ hưởng ở New Zealand đặc biệt giúp tôi phát triển tối ưu khả năng tư duy phản biện và phân tích vấn đề. Tôi đã vận dụng hiệu quả kỹ năng đó rất nhiều trong cuộc sống và công việc”.