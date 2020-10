Nền giáo dục New Zealand và những điều ít biết

Nhằm mang đến cái nhìn toàn diện về nền giáo dục đẳng cấp của nước này cho phụ huynh và học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam, chính phủ New Zealand tổ chức sự kiện “Triển lãm Trực tuyến Trải nghiệm Giáo dục New Zealand” vào ngày 18/10.

Sự kiện trải nghiệm giáo dục trực tuyến giúp người tham dự cảm nhận được cách dạy và học chủ động, tương tác, sáng tạo của các lớp học thực tế tại New Zealand.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Đông Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), cho biết: “Mặc dù New Zealand hiện vẫn chưa mở cửa biên giới để chào đón du học sinh quốc tế quay trở lại do ảnh hưởng của COVID-19 nhưng chúng tôi hiểu phụ huynh và HSSV Việt Nam vẫn có nhu cầu tìm kiếm các thông tin cần thiết để chuẩn bị lộ trình học tập tương lai. Quá trình này thường bắt đầu từ 1-2 năm trước khi lên đường du học. Do đó, Triển lãm Giáo dục New Zealand năm nay được thực hiện dưới hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn nhưng vẫn trực quan, sinh động và tương tác, hỗ trợ hiệu quả việc hoạch định du học của các gia đình Việt Nam".

New Zealand đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, và học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam trong những năm gần đây, chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục về số lượng HSSV theo học New Zealand trong năm 2019 – dẫn đầu là khối trung học với mức tăng 80% trong giai đoạn 2017-2019.

Xứ sở Kiwi ngày càng thu hút được nhiều du học sinh bởi lẽ nền giáo dục nước này luôn định hướng, trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn, và tính cách mới để chuẩn bị cho một tương lai nhiều biến động. Đó cũng là lý do New Zealand dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh nhiều năm liền và đứng top 3 thế giới về giáo dục chuẩn bị cho tương lai.

Sự khác biệt của giáo dục New Zealand

Là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm 2020 tại Việt Nam được phối hợp tổ chức bởi ENZ, Lãnh sự quán và Đại sứ quán New Zealand, Triển lãm Trực tuyến Trải nghiệm Giáo dục New Zealand không chỉ mang đến các thông tin chính thống, cập nhật về giáo dục New Zealand mà còn tạo điều kiện cho HSSV Việt Nam trải nghiệm thực tế lớp học với các giáo viên, giảng viên xuất sắc của xứ sở Kiwi.

Tham gia sự kiện trực truyến, phụ huynh và học sinh có thể tăng thêm sự hiểu biết về nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Với định dạng trực tuyến, người tham dự có thể truy cập cùng lúc nhiều thông tin, tham khảo các lựa chọn học tập đa dạng, từ những chương trình có thể tiếp cận ngay tại Việt Nam như du học bán phần, dự bị đại học, các chương trình học trực tuyến lấy bằng quốc tế… cho đến các học bổng giá trị khi du học New Zealand.

HSSV cũng có cơ hội tìm hiểu về văn hóa bản địa Maori, sự khác biệt của các thành phố, vùng miền khác nhau của New Zealand trong triển lãm trực tuyến lần này.

Đặc biệt, các lớp học kiểu mẫu với chủ đề đa dạng như Khoa học Tự nhiên thú vị (theo chương trình NCEA – Chứng chỉ thành tích giáo dục quốc gia New Zealand), Khoa học Xã hội phong phú (theo chương trình học online IGCSE và A-Level) dành cho học sinh trung học và chủ đề Hiệu ứng hình ảnh và Công nghệ ghi hình chuyển động dành cho HSSV đang lên kế hoạch học đại học và sau đại học.

Các lớp học kiểu mẫu sẽ giúp người tham dự cảm nhận được cách dạy và học chủ động, tương tác, sáng tạo của các lớp học thực tế tại New Zealand.

Nhiều chủ đề hiện đại được giảng dạy trong chương trình lớp học kiểu mẫu.

Ngoài ra, triển lãm trực tuyến là cơ hội gặp gỡ với những cựu sinh viên, học sinh Việt Nam đang theo học tại New Zealand, lắng nghe những chia sẻ chân thật của họ về những trải nghiệm sống, học tập và phát triển sự nghiệp tại xứ sở Kiwi.

Qua những trao đổi này, khách tham dự sẽ hiểu thêm về những phẩm chất mà giáo dục New Zealand trang bị cho người học, nhằm giúp họ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong khuôn khổ của Triển lãm, có một buổi hội thảo giới thiệu ngành đào tạo Phi công tại New Zealand và các học bổng ngắn hạn được dành riêng cho các bạn tham dự. HSSV quan tâm sẽ được chia sẻ về trải nghiệm học tập tại New Zealand cũng như việc phát triển sự nghiệp trong ngành hàng không.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Hợp tác giáo dục luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam – New Zealand. Triển lãm Trực tuyến Trải nghiệm Giáo dục New Zealand là một cơ hội tuyệt vời để các bạn tìm hiểu về New Zealand và nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới của chúng tôi”.