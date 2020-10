250 sinh viên quốc tế được quay lại New Zealand theo diện miễn trừ đặc biệt

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết: “New Zealand hoan nghênh những đóng góp từ sinh viên quốc tế dành cho đất nước chúng tôi. Đổi lại, nền giáo dục New Zealand trang bị cho sinh viên tư duy toàn cầu hóa, các kỹ năng cần thiết đểlàm việc ở bất kì nền văn hoá và quốc gia nào, đồng thời trao cơ hội để họ tham gia vào những côngtrình nghiên cứu quốc tế mang tính đột phá. Những kỹ năng và trải nghiệm này sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều khi thế giới bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19”.

250 sinh viên quốc tế bậc sau đại học vừa đuợc đặc cách quay trở lại New Zealand để tiếp tục chương trình học. (Hình ảnh minh họa)

“Phần lớn các nghiên cứu sinh và sinh viên cao học quay trở lại New Zealand đợt này đã bị gián đoạn học tập hoặc công việc nghiên cứu bởi COVID-19 và không thể hoàn thành khóa học bằng hình thức trực tuyến bởi yêu cầu về nội dung thực hành”, ông McPherson cho biết thêm.

Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ làm việc với các trường đại học để xác định và lựa chọn những sinh viên phù hợp, đồng thời cũng tiếp tục làm việc với các cơ quan chính phủ khác tại New Zealand để đảm bảo quy trình an toàn khi chào đón các sinh viên này quay trở lại.

Trong bối cảnh chờ đón sinh viên quốc tế quay trở lại, ngày 18/10, Cơ quan Giáo dục NewZealand (ENZ) sẽ phối hợp cùng Lãnh sự quán và Đại sứ quán New Zealand, tổ chức triển lãm trực tuyến trải nghiệm giáo dục New Zealand.

Đây được xem là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm 2020 tại Việt Nam, quy tụ gần 50 cơ sở giáo dục tại New Zealand tham gia tư vấn trực tuyến và giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và người học.

Với định dạng trực tuyến, người tham dự có thể truy cập cùng lúc nhiều thông tin, tham khảo các lựa chọn học tập đa dạng, từ những chương trình có thể tiếp cận ngay tại Việt Nam như du học bán phần, dự bị đại học, các chương trình học trực tuyến lấy bằng quốc tế cho đến các học bổng giá trị khi du học New Zealand.

Học sinh, sinh viên cũng có cơ hội tham gia các lớp học kiểu mẫu, giao lưu cùng cựu du học sinh trong triển lãm trực tuyến lần này.