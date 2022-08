NATO tính mở rộng ra Bắc Cực

(VTC News) -

"Bắc Cực là cửa ngõ vào Bắc Đại Tây Dương, có các kết nối thương mại, vận tải và thông tin liên lạc quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Đảm bảo tự do hàng hải và tiếp cận không bị kiểm soát là điều cần thiết để giữ cho nền kinh tế của chúng ta vững mạnh và người dân an toàn", Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết trên tờ Globe and Mail của Canada hôm 24/8.

Theo Tổng thư ký NATO, do “khí hậu nóng lên nhanh chóng”, phần lớn Bắc Cực sẽ không có băng vào mùa hè. Điều này mở ra cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể khai thác các tuyến đường vận tải, tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Ông Jens Stoltenberg nói rằng Nga đang tăng cường Hạm đội phương Bắc, trong khi Trung Quốc đang lên kế hoạch cho “Con đường tơ lụa trên biển” tới châu Âu qua Bắc Cực, xây dựng tàu phá băng lớn nhất thế giới.

Để đối phó với tham vọng của Nga và Trung Quốc, ông Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ đầu tư nâng cao "năng lực hàng không và hàng hải mới”, tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn như Trident Juncture và Cold Response, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở đó. Các cuộc tập trận Phản ứng Lạnh ở Na Uy, diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, có sự tham gia của quân đội 27 quốc gia và là cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở Bắc Cực kể từ những năm 1980.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng tiết lộ ông sẽ đến thăm căn cứ không quân Cold Lake và địa điểm đặt radar cảnh báo sớm vịnh Cambridge ở Nunavut trong khuôn khổ chuyến công du Bắc Cực với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Theo ông Stoltenberg, một khi Phần Lan và Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, 7 trong số 8 thành viên Hội đồng Bắc Cực sẽ thuộc liên minh quân sự này. Các nước đã đình chỉ hoạt động trong cơ quan tư vấn này vào đầu năm nay, với lý do xung đột ở Ukraine. Nga, thành viên duy nhất không thuộc NATO của Hội đồng Bắc Cực, chiếm 53% đường bờ biển Bắc Cực và hơn một nửa dân số thường trú của khu vực.

Nga cảnh báo chống lại việc quân sự hóa ngày càng tăng ở Bắc Cực, nói rằng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO tạo ra nguy cơ biến khu vực này thành địa điểm diễn ra các hoạt động quân sự.