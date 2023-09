Mỹ và Philippines thảo luận mở rộng quyền tiếp cận căn cứ quân sự

Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại các khu vực chiến lược tại nước này vào đầu năm nay, nâng tổng số căn cứ Mỹ được tiếp cận lên 9 địa điểm quân sự theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014. Bốn căn cứ mới đều nằm ở những vị trí chiến lược.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc John Aquilino cho biết ông và Tư lệnh lục quân Philippines, Trung tướng Romeo Brawner Jr. đã thảo luận về khả năng mở rộng số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có quyết định cuối cùng và các bên vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Mỹ đang nỗ lực củng cố một liên minh vốn đã vững mạnh và cải thiện khả năng phòng thủ của Philippines.

Quân đội Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự chung với Philippines. (Ảnh: Reuters

Mỹ đã phân bổ hơn 100 triệu USD để phát triển các địa điểm ở Philippines, với hơn 90 dự án đã được phê duyệt tại các địa điểm mới. Phát biểu khi đi thị sát một số dự án, Tư lệnh lục quân Philippines Romeo Brawner Jr. khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh với Mỹ với những giá trị mang lại của mối quan hệ này.

Ông cũng nhấn mạnh mục đích của Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện, nhân đạo và ứng phó thảm họa… - những vấn đề then chốt của mối quan hệ liên minh hàng thập kỷ giữa hai nước và không liên quan đến các mối đe dọa an ninh khu vực. Sự hợp tác giữa Mỹ - Philippines nhằm chuẩn bị và trang bị tốt để ứng phó với những thách thức an ninh và khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó cũng nhấn mạnh việc cấp cho Mỹ quyền tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn tại Philippines không nhằm mục đích gây hấn với bất kỳ quốc gia nào.