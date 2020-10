Mỹ trừng phạt Viện nghiên cứu của Nga phát triển phần mềm độc hại

Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Viện Nghiên cứu Khoa học - Chế tạo Máy Trung ương (TsNIIKhM) của Chính phủ Nga có liên quan đến phần mềm độc hại Triton. Phần mềm này được phát triển đặc biệt nhằm tấn công các mục tiêu bằng cách thao túng hệ thống an toàn công nghiệp.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong những năm gần đây, phần mềm độc hại Triton đã được triển khai chống lại các đối tác của Washington ở Trung Đông và các tin tặc phát triển phần mềm độc hại này đã được báo cáo là đang thăm dò các cơ sở của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc TsNIIKhM chịu trách nhiệm trong việc “xây dựng các công cụ tùy chỉnh cho phép tấn công” vào một cơ sở hóa dầu ở Trung Đông vào năm 2017.

Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với viện TsNIIKhM liên quan đến phần mềm độc hại Triton. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc này làm dậy sóng cộng đồng an ninh mạng sau khi được các nhà nghiên cứu công khai vào thời điểm đó. Không giống như các cuộc xâm nhập kỹ thuật số thông thường nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc đòi tiền chuộc, phần mềm Triton do TsNIIKhM phát triển gây ra thiệt hại vật chất bằng cách vô hiệu hóa hệ thống an toàn của mục tiêu tấn công.

Theo lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ công bố, tất cả tài sản của TsNIIKhM trên đất Mỹ đều bị phong tỏa và người Mỹ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với viện này. Ngoài ra, những cá nhân từ các quốc gia khác tham gia vào một số giao dịch nhất định với TsNIIKhM cũng có thể bị trừng phạt.

“Chính phủ Nga tiếp tục tham gia vào các hoạt động mạng nguy hiểm nhằm vào Washington và các đồng minh của chúng tôi. Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tích cực bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước bất kỳ nỗ lực tấn công từ bên ngoài”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa lên tiếng về vụ việc này. Nga thường xuyên phủ nhận các cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở nước ngoài.

Hôm 22/10, Nga chỉ trích Mỹ đưa ra cáo buộc vô căn cứ sau khi Wahington cho rằng Matxcơva cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Washington cũng đã cáo buộc Matxcơva từng có hành động tương tự trong cuộc bầu cử năm 2016, tuy nhiên, Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.