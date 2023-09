Mỹ phủ nhận chặn bán chip cho Trung Đông

Hãng tin Reuters mới đây dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden “không chặn việc bán chip sang Trung Đông”, sau khi có tiết lộ rằng Washington đã bổ sung các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đối với chip trí tuệ nhân tạo của Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD). Bình luận trên được đưa ra sau khi các hãng chip trí tuệ nhân tạo Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) nhận được thông báo từ các quan chức Mỹ về các yêu cầu cấp phép xuất khẩu mới để vận chuyển chip đến một số quốc gia ở Trung Đông. Tuy nhiên, cả hai công ty này đều không cho biết liệu họ có bị từ chối cấp giấy phép gửi chip đến các quốc gia đó hay không. Mỹ thường áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vì lý do an ninh quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, công ty công nghệ Nvidia có trụ sở tại California cho biết các chip A100 và H100 hiệu suất cao giúp tăng tốc độ trên các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT đã bị đưa vào danh sách “cấm xuất khẩu” sang một số quốc gia ở Trung Đông.

“Chính phủ Mỹ đã thông báo cho chúng tôi về yêu cầu bổ sung điều kiện cấp phép đối với các sản phẩm A100 và H100 dành cho một số khách hàng và khu vực khác, bao gồm cả một số quốc gia ở Trung Đông”, thông báo của Nvidia, một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới với trị giá khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, nêu rõ.

Reuters dẫn một nguồn tin có uy tín lưu ý AMD cũng bị ảnh hưởng bởi việc gia hạn xuất khẩu. Vào tháng 9 năm ngoái, AMD cho biết họ đã nhận được các yêu cầu cấp phép mới, đồng nghĩa với việc phải tạm dừng xuất khẩu hoàn toàn chip MI250 sang Trung Quốc.

“Về lâu dài, kết quả và vị thế cạnh tranh của chúng tôi có thể bị tổn hại và chúng tôi có thể bị loại khỏi toàn bộ hoặc một phần thị trường Trung Quốc nếu có thêm những thay đổi trong biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ Mỹ”, theo thông báo của Nvidia.

Mỹ thường áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vì lý do an ninh quốc gia. Hiện tại, vẫn chưa rõ các yêu cầu cấp phép đối với các quốc gia Trung Đông sẽ là gì hoặc tại sao Mỹ lại thực hiện chúng. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như là do một số quốc gia Trung Đông có mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia đang cạnh tranh với Washington để giành ưu thế về công nghệ.

Cả Washington và Bắc Kinh đều áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghệ quan trọng sang các nước và đồng minh của nhau. Vào tháng 7 vừa qua, Trung Quốc công bố kiểm soát xuất khẩu hai kim loại quý hiếm cần thiết để sản xuất chất bán dẫn sang châu Âu và Mỹ.