Mỹ hợp tác đồng minh phân phối vaccine COVID-19 để ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc

(VTC News) -

Financial Times đưa tin, Mỹ đang làm việc với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để phát triển kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 cho các nước ở châu Á, xem đây như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.

Theo đó, trong những tuần gần đây, Nhà Trắng đã tổ chức các cuộc thảo luận với các thành viên khác của nhóm “Bộ tứ” - (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Nguồn tin Financial Times cho hay, kế hoạch phân phối vaccine của Mỹ và các đồng minh sẽ sớm được công bố.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh trong thực hiện chính sách đối ngoại. Điều này nhận được sự hưởng ứng từ nhiều quốc gia khi mà các nước lo ngại trước sự bành trướng kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ưu tiên việc hợp tác với đồng minh để đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

“Chính quyền Biden đang biến QUAD trở thành động lực cốt lõi trong chính sách châu Á của Mỹ”, nguồn tin Financial Times cho hay.

Kurt Campbell - điều phối viên chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương của Nhà Trắng, là người chịu trách nhiệm làm việc với các đồng minh để triển khai chiến dịch phân phối vaccine COVID-19 trong khu vực. Ông đã tổ chức một số cuộc họp với các đại sứ từ nhóm QUAD.

Theo nguồn tin Financial Times, kế hoạch đang được thảo luận không chỉ dừng ở việc hợp tác trong phân phối vaccine mà còn tham vọng hơn nhiều và sẽ có tác động lâu dài. Các nước đang phải lên kế hoạch, ứng phó với các vấn đề như đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia khu vực, trong đó có thúc đẩy hợp tác hàng hải, an ninh mạng.

“Mỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho những gì nước này kỳ vọng là một sáng kiến ​​lớn, mang tính đột phá ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, người này cho biết.

Các quốc gia thuộc QUAD coi nỗ lực của nhóm này là nhằm thực hiện các sáng kiến ​​tích cực, trái ngược Trung Quốc. Tuy nhiên, động lực chính để các quốc gia thành viên của QUAD hợp tác mạnh mẽ hơn chính là để giảm bớt sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Tanvi Madan, chuyên gia về Ấn Độ tại Viện nghiên cứu Brookings, cho biết việc QUAD tập trung vào phân phối vaccine COVID-19 sẽ giảm bớt lo ngại giữa các quốc gia châu Á khác rằng nhóm này chỉ tập trung đối phó với Trung Quốc. “Nếu muốn chuyển tải thông điệp đến khu vực thì việc thảo luận kế hoạch vaccine COVID-19 sẽ là cách để QUAD cho thấy giá trị của mình”, Tanvi Madan nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã hồi sinh QUAD và chính quyền Biden muốn thúc đẩy đáng kể sáng kiến ​​này, tranh thủ sự hợp lực từ các đồng minh trong khu vực. Ông Biden nhấn mạnh, Trung Quốc là vấn đề thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trung Quốc ngày càng có những động thái quyết đoán hơn xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông do Nhật Bản quản lý song Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc cũng đang gây sức ép về kinh tế với Australia, sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.