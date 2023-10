Mưa lớn ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng: Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp cao nhất

(VTC News) -

Sáng nay 14/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã nâng cấp độ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 4. Đây là cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất đối với thiên tai mưa lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở Quảng Nam cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2; Hà Tĩnh cấp 1.

Miền Trung vẫn đang hứng những cơn mưa xối xả. (Ảnh: Châu Thư)

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay (14/10), Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 8h ngày 14/10 có nơi trên 250 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253.2 mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339.4 mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298.2 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 257.8 mm...

Từ 14/10 đến sáng 16/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500 mm, có nơi trên 800 mm; Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, phía Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa tovới lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Giai đoạn từ 16-17/10, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa lớn 150-300 mm, có nơi trên 700 mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp lúc 7h sáng nay có vị trí ở khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trong ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

