Cứu 12 người mắc kẹt trong mưa lũ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 14/10, Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong lũ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo nhiều người đang mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 Mẹ Suốt, lực lượng chức năng Công an quận Liên Chiểu đã điều một xe cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sỹ tiếp cận vị trí nhà ở có người mắc kẹt, nhanh chóng triển khai phương án cứu người.

Cụ thể, vào lúc 3h sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nội dung có nhiều người mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 đường Mẹ Suốt.

Lực lượng công an đưa người dân mắc kẹt trong mưa lũ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lập tức, Công an quận Liên Chiểu xuất xe cùng 7 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, Ban Chỉ huy cho tổ trinh sát hiện trường, sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 1-2,2m nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, có 2 người già, 9 trẻ em từ 5-7 tuổi và 1 phụ nữ.

Từ đêm 13 đến sáng 14/10, trên địa bàn Đà Nẵng trời tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to khiến các khu dân cư ở Thanh Khê, Liên Chiểu ngập sâu 50-70cm. Đặc biệt, tại khu vực dân cư ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nơi được xem là rốn lũ của Đà Nẵng vẫn mênh mông nước, có nơi sâu hơn 1m.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu, lực lượng đặc công Quân khu 5 và Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đến từng kiệt, hẻm hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng công an ứng cứu, sơ tán người dân mắc kẹt trong mưa lũ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là khu vực tập trung nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên, trong đêm lực lượng chức năng mang theo phao đi sâu vào các ngõ, hẻm, thổi còi tín hiệu để người dân biết và hỗ trợ di tản ra bên ngoài.

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho biết, các lực lượng chức năng đã di dời khoảng 5.000 người dân tại các khu vực thấp trủng như Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái…đến nơi an toàn. Người dân được bố trí ở tạm tại các khu vực cao để chờ nước rút. Chính quyền sẽ hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho dân trong thời gian này.